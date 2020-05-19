Єлісєєв прокоментував заяву про «розмови Байдена і Порошенка»

Заява народного депутата Андрія Деркача про «домовленості» між п’ятим президентом Петром Порошенком та ексвіце-президентом США Джо Байденом – це провокація Росії, вважає колишній заступник голови Адміністрації президента та дипломат Костянтин Єлісєєв. Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Твітері 19 травня.

«Цілі інспірованої Росією провокації з оприлюдненням нібито розмов Байден-Порошенко: дискредитувати Україну, розвалити двопартійну підтримку з боку США, послабити проукраїнську міжнародну коаліцію, загнати Україну в російське стійло, повернути «Приватбанк» екс-власнику», – заявив Єлісєєв.​

Таким чином він прокоментував заяви народного депутата Андрія Деркача про нібито розмови між Порошенком та Джо Байденом про усунення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора в 2016 році та заміну його на Юрія Луценка. Таким чином, стверджує парламентар, Байден намагався завадити розслідуванню діяльності компанії Burisma, з якою пов’язаний його син Гантер.

Читайте також: Байдену погрожують імпічментом через Україну, хоча до виборів ще 9 місяців​

На підтвердження своїх слів Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, чути голоси Петра Порошенка, Джо Байдена та колишнього державного секретаря США Джона Керрі. Як заявляє Деркач, за заміну генерального прокурора Порошенко нібито отримав 1 мільйон доларів.

У лютому 2020 року Сенат Сполучених Штатів проголосував за виправдання президента США у процесі про імпічмент. Трампа звинувачували у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні розслідуванню Конгресу через те, що під час телефонної розмови він попросив українського президента Володимира Зеленського почати розслідування діяльності політичного опонента Трампа Джо Байдена і його сина Гантера, який працював в енергетичній компанії в Україні.

Адвокат Трампа Джуліані шукав інформацію про Байденів в Україні.