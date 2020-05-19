Генпрокурор США має сумнів у перспективах кримінального переслідування Обами

Генеральний прокурор США Вільям Барр висловив сумнів в тому, що проти колишнього президента Барака Обами і колишнього віцепрезидента Джо Байдена будуть порушені кримінальні справи за результатами роботи федерального прокурора Джона Дарема. Зараз Дарем перевіряє чи були підстави для початку розслідування про російське втручання у президентські вибори 2016 року, яке розпочало ФБР, а потім продовжив спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Розслідування Дарема розпочалося в 2019 році за вказівкою генпрокурора Вільяма Барра. Генеральний прокурор вирішив, що необхідно переконатися, що початкове розслідування підозр про зв’язки людей з передвиборного штабу Дональда Трампа з Росією було розпочато на законних підставах, що воно не стало результатом політичного тиску на ФБР. 18 травня Вільям Барр пояснив, що у фокусі уваги прокурора Дарема перебувають не колишні президент і віцепрезидент, а інші офіційні особи, які могли вчинити незаконні дії.

Президент Трамп в останні тижні кілька разів згадував про скандал, який він називає «Обамагейт» і вважає «найбільшим політичним злочином в історії США». Агентство Reuters зазначає, що, звинувачуючи політичних супротивників у злочинах, Трамп не наводить конкретних прикладів дій, нібито скоєних Бараком Обамою і Джо Байденом.

Трамп висловив здивування тим, що генеральний прокурор США Вільям Барр відмовляється розслідувати дії Обами.