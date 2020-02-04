Байдену погрожують імпічментом через Україну, хоча до виборів ще 9 місяців

Республіканці можуть розпочати процес імпічменту новообраному президенту, якщо ним стане Джозеф Байден. Про це заявила сенаторка від Республіканської партії Джоні Ернст.

«Гадаю, двері до можливості оголосити імпічмент відкрились. Джо Байден повинен бути дуже обережним з тим, про що він просить, тому що, знаєте, у нас може скластись ситуація, де в разі, якщо коли-небудь Байден стане президентом, тоді негайно, відразу після того, як його оберуть, люди скажуть: що ж, ми оголосимо йому імпічмент», – сказала сенаторка Ернст.

За її словами, підставою для імпічменту Джо Байдена стане те, що в час, коли він був віцепрезидентом США, «його призначили викорінити в Україні корупцію, а він натомість закрив очі на компанію Burisma, тому що його син був у наглядовій раді компанії, заробляючи там мільйони доларів на рік».

Прессекретарка Байдена у відповідь заявила, що слова сенаторки Ернст лише надихнуть демократів голосувати за Байдена: «Жителі Айови у понеділок отримають шанс сказати ті слова, яких найбільше бояться Дональд Трамп та Джоні Ернст: ми – тут, щоб віддати перевагу Джо Байдену».

Джоні Ернст стала сенаторкою США у січні цього року від штату Айова, це її перша каденція.

Третього лютого в Америці почалися внутрішньопартійні вибори – кокуси та праймеріз, щоб визначити, хто потрапить у виборчий бюлетень від обох партій. Кокус в Айові – серед тих, що вважаються індикатором можливостей кандидатів на президентство.

Президентські вибори у США відбудуться у вівторок, 3 листопада 2020 року.