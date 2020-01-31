Шокін заявляє про дві зупинки серця та не виключає причетності Байдена до свого отруєння

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін в інтерв’ю ТСН заявив про дві зупинки серця та не виключає причетності до свого отруєння колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Він розповів, що 10 вересня 2019 року перебував у Греції в особистих справах після смерті брата.

«І от 10 вересня, коли я вийшов з машини, я знепритомнів і впав. Я не пам’ятаю, що було далі, але мені потім розповідали, хто був присутній поруч, що мені дуже повезло, що це трапилось саме в цьому місці і в цей час. Це трапилось приблизно об 11:40, дуже поряд був госпіталь, швидка допомога і дуже гарні фахівці. Згідно з заключенням грецької клініки, де я перебував спочатку у реанімації, в мене було дві зупинки серця. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував вісім діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново», – сказав Шокін.

Колишній генпрокурор розповів, що його виписали 20 вересня, а 22 вересня він прибув до Києва. Йому порекомендували клініку у Відні, щоб продовжити курс лікуванням. За його словами, він потрапив до лікаря Миколи Корпана, який брав участь у лікуванні Віктора Ющенка після отруєння у 2004 році.

«Мені зробили багато обстежень. 11 жовтня лікар до мене прийшов і запитав: «А ви знаєте, що у вас ртуть в організмі?» У висновках зазначається, що вміст ртуті у мене в організмі – 9,7%, тобто у п’ять разів більше, ніж максимальна норма», – розповів Шокін.

Він вважає, що на сьогодні здоровий «на 85%, може, навіть і на 90%».

Колишній очільник ГПУ не виключає, що до отруєння «якимось чином» може бути причетний Джо Байден.

«Я звернувся офіційно до грецьких правоохоронних органів з цього питання, там є моя офіційна заява, просив їх розслідувати. Наскільки мені відомо, справа кримінальна порушена і розслідується, але це тільки моя інформація. Офіційно я ще відповіді не отримав, хоча звернувся досить давно з питання порушення кримінального провадження у зв’язку з моїм навмисним вбивством», – сказав Шокін.

Він наголосив, що справу енергетичної компанії Bursima, де працював син Байдена Гантер, закрили «і передчасно, і незаконно».

«Відносно Байдена чи [п’ятого президента Петра] Порошенка, я скажу, що Порошенко робив дуже багато, щоб я залишився. Але, мабуть, були такі обставини, в тому числі і цей мільярд грошей. Я пам’ятаю дуже добре його виступ, коли мене звільняли. Він сказав, що я зробив дуже багато для органів прокуратури, що мене дуже потішило. Тоді я спитав, чого мене звільняють, якщо багато зробив, відповідь була – «не знайшов довіри суспільства», – розповів Шокін.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Президент США виправдовував своє прохання до президента України Володимира Зеленського провести розслідування, заявляючи, що у часи свого віцепрезиденства Джо Байден наполягав на тому, щоб український уряд звільнив тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна через розслідування проти Burisma Holdings, де працював Гантер Байден.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.