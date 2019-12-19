Білий дім: Трамп переконаний, що Сенат його виправдає

Прес-служба Білого дому назвала оголошення Палатою представників США імпічменту президенту Дональдові Трампу «кульмінацією ... одного з найганебніших політичних епізодів в історії країни». Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Стефані Грішем, повідомляє «Голос Америки».

Президент Трамп «впевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належні правові процедури, які були проігноровані Палатою представників», додала Стефані Грішем.

Глава держави, за її словами, готовий до наступних кроків і «впевнений в тому, що він буде повністю виправданий».

«Не отримавши жодного голосу від республіканців, не надавши жодного доказу правопорушень, демократи затвердили незаконні статті імпічменту проти президента у Палаті представників», – йдеться в заяві Білого дому.

Грішем вважає, що «демократи не бачать, що потрібно країні, в якій Конгрес працює в інтересах народу. Безмежна ворожість до президента Трампа розпалює їхнє бажання анулювати результати виборів 2016 року і неналежним чином вплинути на вибори у 2020 році», – йдеться в заяві.

Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну тиск із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Імпічменту, який закінчився б відстороненням обраного президента від влади, в американській історії ще не було: Річард Ніксон, щодо якого процес імпічменту було розпочато після Вотергейтського скандалу, пішов у відставку під загрозою звільнення з посади до формального голосування.