Путін: імпічмент Трампа ґрунтується на «вигаданих» причинах

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що справа про імпічмент президента США Дональда Трампа ґрунтується на «вигаданих» причинах. Путін сказав про це на великій пресконференції в Москві 19 грудня, яка тривала понад чотири години.

За його словами, Трамп, ймовірно, збереже посаду, попри те, що Палата представників Конгресу 18 грудня проголосувала за імпічмент.

«(Законопроєкт про імпічмент) ще має пройти Сенат, де республіканці, наскільки я знаю, мають більшість», – сказав Путін.

Він додав, що «партія, яка програла вибори, продовжила боротися іншими методами».

Путін порівняв імпічмент із розслідуванням у США про змову Трампа з Росією, яке він назвав необґрунтованим.

Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну тиск із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Імпічменту, який закінчився б відстороненням обраного президента від влади, в американській історії ще не було: Річард Ніксон, щодо якого процес імпічменту було розпочато після Вотергейтського скандалу, пішов у відставку під загрозою звільнення з посади до формального голосування.