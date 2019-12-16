Демократи у Сенаті США хочуть заслухати свідчення 4 посадовців Білого дому

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 15 грудня висловив пропозицію щодо надання свідчень чотирма нинішніми і колишніми помічниками Білого дому в процесі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Шумер запропонував викликати для свідчень колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, виконувача обов’язки керівника апарату Білого дому Міка Малвані, його помічника Роберта Блера і посадовця з питань бюджету Білого дому Майкла Даффі.

У листі до лідера більшості республіканця Мітча Макконнела депутат-демократ Чак Шумер закликав до «справедливого і чесного» судового розгляду, яке він запропонував почати 7 січня.

«Суд має бути таким, що не лише заслуховує всі докази і справедливо виносить рішення у справі, а й таким, що має скласти іспит на справедливість перед американським народом», – написав Шумер в своєму листі Макконнеллу.

Очікується, що очолювана демократами Палата представників цього тижня голосуватиме за двома статтями щодо імпічменту (про зловживання владою та перешкоджання Конгресу), що передуватиме судовому розгляду справи в Сенаті під головуванням голови Верховного суду Джона Робертса.

Очікується, що Трамп, який називає розслідування «полюванням на відьом», буде виправданий колегами-республіканцями в Сенаті.