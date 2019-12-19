Палата представників оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу

Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Голосування за першою статтею завершилося з результатом 230 голосів за імпічмент, 197 голосів проти. Жоден республіканець за імпічмент не проголосував, хоча двоє демократів проголосували проти. За другу статті проти імпічменту голосували троє демократів, відповідно загальний результат був 229 «за» і 197 голосів «проти».

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже за свою посаду.

Водночас через кілька хвилин після голосування щодо імпічменту спікер Палати представників Ненсі Пелосі (демократка від Каліфорнії) не сказала, чи буде вона і коли саме відправляти статті про імпічмент в Сенат. Натомість вона обмежилася фразою: «подивимось, що станеться». Пелосі вважає, що Палаті представників потрібно більше дізнатися про те, як Сенат буде проводити судовий розгляд.

На мітингу в Мічигані Трамп заявив, що демократи «намагаються звести нанівець бюлетені десятків мільйонів патріотичних американців», вказуючи на результати президентських виборів 2016 року, які він виграв.

Імпічменту, який закінчився б відстороненням обраного президента від влади, в американській історії ще не було: Річард Ніксон, щодо якої процес імпічменту було розпочато після Уотергейтського скандалу, пішов у відставку під загрозою звільнення з посади до формального голосування.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Звинувачення на адресу Трампа будуються на факті заморожування військової допомоги Україні влітку 2019 року і на свідченнях, що президент домагався від Києва розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні. Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення високопоставленим держслужбовцям і надавати документи, пов’язані з розслідуванням.

Республіканці і сам Трамп стверджують, що президент не порушив жодних законів. Вони заперечують зв’язок заморожування допомоги з проханнями розслідувати справу Байдена, а самі ці прохання називають спонуканням України до боротьби з корупцією. Трамп посилається на слова президента України Володимира Зеленського, який говорив, що не відчував жодного тиску. Спробу імпічменту він називає політично вмотивованою.