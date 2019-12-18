Справа про імпічмент: Трамп звинуватив демократів у спробі перевороту

За день до голосування в Палаті представників щодо резолюції про імпічмент президента США Дональд Трамп надіслав листа спікеру Палати представників Ненсі Пелосі. У ньому Трамп звинуватив керівництво Демократичної партії в тому, що воно веде «відкриту війну проти американської демократії», і що проти нього зроблена спроба перевороту.

«Усі, включно з вами, знають, що відбувається. Обраний вами кандидат зазнав поразки на виборах у 2016 році... Ваша партія не змогла пережити поразку. Тому три останні роки ви намагаєтеся анулювати результати голосування», – вважає Трамп.

Президент пише, що його опоненти використовують процес імпічменту, щоб відвернути увагу американців від його досягнень, в тому числі, ссталого економічного зростання і рекордно низького безробіття. «Суд історії для вас буде нещадний», – попередив президент США спікера Палати представників.

Лист був доставлений Ненсі Пелосі за кілька хвилин до того, як вона повідомила, що Палата представників проголосує в середу, 18 грудня, за двома статтями імпічменту, в яких містяться звинувачення в зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу. У своєму листі колегам по Палаті представників вона написала, що «ми повинні виконати клятву підтримувати і захищати нашу конституцію від усіх ворогів, внутрішніх і зовнішніх». Пелосі назвала лист президента «безглуздим».

Очікується, що в середу Палата представників, де більшість належить демократам, схвалить обидві статті імпічменту. Потім справу буде передано до Сенату, який розгляне звинувачення президенту, схвалені Палатою представників, і вирішить чи заслуговує він відсторонення від влади. Спостерігачі прогнозують, що прихильникам імпічменту не вдасться отримати в Сенаті двох третин голосів сенаторів, необхідних для позбавлення президента влади.