Імпічмент Трампа через Україну: хто від цього постраждає та що буде далі

В США відбуваються історичні події. Палата представників оголосила 45-му президентові США Дональду Трампу імпічмент. Це все через Україну? Як скоро він залишить посаду? Як це вплине на його імідж?

Кілька місяців світ спостерігав за процедурою імпічменту щодо американського президента Дональда Трампа. Після голосування Палата представників таки оголосила цей імпічмент. Але все не так просто.

В чому звинувачують Трампа?

Дві представлені демократами статті обвинувачення:

зловживання владою

перешкоджання роботі Конгресу.

Все через Україну?

Так.

Телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським стала причиною процедури.

Звинувачення на адресу Трампа будуються на факті заморожування військової допомоги Україні влітку 2019 року і на свідченнях, що він домагався від Києва розслідування діяльності сина Джо Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення високопоставленим держслужбовцям і надавати документи, пов’язані з розслідуванням.

Коли Трамп залишить посаду?

Скоріше за все цього не буде.

Питання про усунення Трампа тепер має розглянути Сенат США. Щоб відсторонити Трампа, потрібно дві третини голосів. А більшість у Сенаті – республіканці, які не голосуватимуть проти Трампа.

Але спочатку Палата має назвати так званих «менеджерів», щоб подати цю справу до Сенату. Попереду свята, тож все може затягнутися.

Спікер Палати Ненсі Пелосі не сказала, чи буде вона і коли саме відправляти статті про імпічмент в Сенат.

Оглядачі передбачають, що голосування має відбутися на початку січня.

Таке вже було в історії США?

Так.

Трамп – третій президент США, який стикається з оголошенням імпічменту. Вперше це сталося з Ендрю Джонсоном у 1868 році, вдруге – з Біллом Клінтоном у 1998 році. Але посади вони не позбулися, бо Сенат не підтримав імпічмент.

Процедура імпічменту проти президента США Річарда Ніксона у 1974 році, не була доведена до кінця, бо Ніксон, єдиний в історії США, добровільно пішов у відставку, не дочекавшись формального голосування.

Що каже Трамп?

Що все політично вмотивовано.

За день до голосування Трамп надіслав листа Пелосі, де звинуватив демократів у тому, що ті ведуть «відкриту війну проти американської демократії», і що проти нього зроблена спроба заколоту.

Республіканці і сам Трамп стверджують: він не порушив жодних законів. Зв’язок заморожування допомоги Україні з проханнями розслідувати справу Байдена вони заперечують.

На мітингу в Мічигані Трамп заявив, що демократи «намагаються звести нанівець бюлетені десятків мільйонів патріотичних американців», посилаючись на результати президентських виборів 2016 року.

Це зашкодить підтримці Трампа?

Навряд чи.

«Після кількох місяців доповідей інформаторів, розслідувань, слухань і тепер вже самого голосування за імпічмент Трампа, немає доказів, що ці всі викриття якось коштували Трампу підтрики», – йдеться в статті газети The Washington Post.

Рейтинг схвалення Трампа, пишуть, складає в середньому 43,3% в базі FiveThirtyEight, що насправді є найвищим з березня 2017 року.

Проте Пелосі очевидно хвилювалася, що імпічмент може зашкодити демократам так само, як імпічмент Клінтона зашкодив республіканцям в 1998 році. Проте поки що зарано робити такі висновки, йдеться у газеті.

Дослідження соціологічної служби Gallup, опубліковане напередодні голосування про імпічмент вказує на те, що «рейтинги Трампа зросли на шість відсоткових пунктів, з тих пір як Палата представників восени розпочала процедуру імпічменту».

Як все починалося

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною стало те, що співробітник спецслужб (ім’я якого офіційно досі не названо) написав скаргу на тиск, який Трамп, за його даними, чинив на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.