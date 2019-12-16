Джуліані після поїздки до Києва розповів про «свідків» у справі щодо імпічменту Трампа

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліалі серією повідомлень у твітері повідомив про свою поїздку до Києва, Будапешта і Відня в справі щодо імпічменту.

«Після сотень годин і місяців досліджень я зібрав свідків та документи, які розкривають правду, що стоїть за цим імпічментом, і показують, що Дональд Трамп не здійснював правопорушень», – написав Джуліані.

Він додав: «факти свідчать, що корупція в 2016 році в Україні була настільки значною, що обов’язком Трампа було просити про американсько-українське розслідування. Імпічмент є частиною прикриття демократів. Вимагання, хабарництво та відмивання грошей виходять за рамки справи Байдена. Також Національний комітет Демократичної партії змовився з Україною, щоб знищити кандидата Трампа».

Джуліані, говорячи про українського ексгенпрокурора Віктора Шокіна вказав на «документи, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами». Адвокат Трампа заявив про наявність «медичних записів» про отруєння Шокіна, який буцімто двічі був при смерті, але одужав.

«Багато голів полетять в Україні, якщо це розкриється», – написав Джуліані.

Говорячи про іншого колишнього генпрокурора Юрія Луценка, він назвав його «наступником офісу Шокіна» і написав таке: «Записи підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі неправдиво свідчила свідчення. Документи показують, що вона відмовляла у видачі віз свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів. Чіткий документ підтвердження відмивання грошей Burisma і Байденами».

«Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити наведеним нижче розслідуванням корупції в еру Обами: мільярди відмитих доларів; широке нецільове використання мільярдів, переважно доларів США; вимагання; хабарництво; змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа. Ще багато попереду», – повідомив Джуліані.

На початку грудня стало відомо, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані провів зустрічі в Києві, Будапешті та Відні. Серед тих, з ким зустрічався, вказувались імена двох ексгенпрокурорів Юрія Луценка та Віктора Шокіна, позафракційного депутата Андрія Деркача, ​колишнього співробітника посольства України у США Андрія Теліженка та та ексдепутата від Радикальної партії Ляшка Андрія Артеменка.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.