Імпічмент Трампа: Палата представників проведе голосування

Палата представників Конгресу США запланувала 18 грудня провести голосування щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Імпічмент – це передбачена конституцією США процедура відсторонення президента від посади за вчинення «державної зради, хабарництва або інших тяжких злочинів і проступків». Проти Трампа висунуті два обвинувачення – у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Якщо Палата представників проголосує за звинувачення, Трамп стане третім президентом в історії США, підданим процедурі імпічменту.

Оголошення президенту імпічменту, однак, не означає його звільнення з посади. Звинувачення має затвердити Сенат більшістю у дві третини голосів. Такого в американській історії ще не було (президент Річард Ніксон пішов у відставку під загрозою звільнення з посади ще до формального голосування про імпічмент).

Засідання Палати представників розпочнеться о 16:00 за Києвом, конгресмени обговорюватимуть імпічмент упродовж шести годин, після чого відбудеться голосування.

Демократ, які є опонентами Трампа та ініціаторами процедури імпічменту, мають у Палаті представників більшість. Очікується, що обидва звинувачення проти Трампа будуть підтримані. Інтригою залишається, чи проголосує за них хоча б один республіканець. Те, що імпічмент дотепер підтримували лише законодавці-демократи, є одним із аргументів прихильників Трампа, які стверджують, що йдеться про помсту демократів президенту, а не про дотримання закону.

Трамп напередодні надіслав спікеру палати Ненсі Пелосі офіційного листа, в якому звинуватив демократів у спробі шляхом «перевороту» скасувати результати виборів 2016 року. Він також пообіцяв демократам нещадний суд історії.

Представники Трампа заявили, що він не дивитиметься трансляцію. Саме в момент голосування очікується його виступ на передвиборчому мітингу в штаті Мічиган.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену. Звинувачення на адресу Трампа будуються на факті заморожування військової допомоги Україні влітку 2019 року і на свідченнях, що президент домагався від Києва розслідування діяльності сина Байдена в Україні. Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення високопоставленим держслужбовцям і надавати документи, пов’язані з розслідуванням.

Республіканці і сам Трамп весь цей час стверджують, що президент не порушив жодних законів. Вони заперечують зв’язок заморожування допомоги з проханнями розслідувати справу Байдена, а самі ці прохання називають спонуканням України до боротьби з корупцією. Трамп посилається на слова президента України Володимира Зеленського, який говорив, що не відчував жодного тиску. Спробу імпічменту він називає політично вмотивованою.

Сенат розпочне процес про відсторонення Трампа з посади відразу після Нового року. У республіканців в Сенаті більшість, і більшість коментаторів вважає нереальним, що Сенат усуне президента від посади.

Опитування показують, що американці з питання про імпічмент розділені приблизно навпіл.