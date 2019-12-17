Сенатор США закликав Помпео не відкликати посла Тейлора з Києва

Американський сенатор-демократ Роберт Менендез висловив занепокоєння повідомленнями про плани адміністрації президента Дональда Трампа дочасно відкликати повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора після того, як він дав критичні свідчення під час слухань щодо імпічменту.

17 грудня Менендез, який є членом комітету з міжнародних відносин Сенату, написав листа державному секретареві США Майку Помпео, в якому закликав не відкликати Тейлора перед візитом до Києва в січні.

«Відкликання посла і навмисне залишення важливої посади вакантною під час візиту державного секретаря є вкрай незвичним і, можливо, безпрецедентним. Я стурбований нестачею керівництва посольства, яку створить відсутність посла Тейлора, в той момент, коли Україна продовжує стикатися з військовою агресією з боку Росії і звертається до США у просуванні процесу демократичних реформ», – заявив Менендез у листі.

Тейлор був ключовим свідком на слуханнях щодо імпічменту Трампа в Палаті представників минулого місяця.

Розслідування про можливість імпічменту в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену, затримуючи військову допомогу і візит Зеленського у Вашингтон.

Тейлор заявив, що вважав «божевіллям» затримку військової допомоги України, яка воює з підтримуваними Росією силами на Донбасі.

Тейлор був призначений на посаду повіреного на початку цього року після відкликання Державним департаментом посла Марі Йованович. Раніше він працював послом США в Україні в 2006-2009 роках.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Помпео здійснить свою першу поїздку до Києва на посаді держсекретаря у січні. Державний департамент США не відповів на запит Радіо Свобода про коментар. Візит Помпео надішле важливий сигнал підтримки США для Києва на тлі занепокоєння, що слухання про імпічмент погіршили відносини між США й Україною.

«Ваша спільна поява з послом у Києві також надіслала б сильний сигнал солідарності нашій професійній дипломатичній службі в той час, коли її моральний дух перебуває на історично низькому рівні. Дочасним відкликанням посла Тейлора, схожим на відсторонення посла Марі Йованович, ви ще раз знеціните роль наших дипломатів, що служать у всьому світі», – сказав Менендез.