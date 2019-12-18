LIVE | Імпічмент Трампа: Конгрес США голосує | НЬЮЗРУМ #204

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Чи зловживав Дональд Трамп службовим положенням заради власної вигоди? Палата представників Конгресу США вирішує, чи оголосити президентові імпічмент. Депутати – «доторканні»: Рада сьогодні остаточно зняла зі слуг народу депутатський імунітет. Мінська зустріч: чи погодили списки на обмін та якими будуть наступні ділянки розведення військ на Донбасі? І ще багато цікавого. Дивіться «Ньюзрум» – мультимедійний проєкт Української служби Радіо Свобода – у будні о 18:00 у прямому ефірі на YouTube.