28 спроб союзників Трампа захистити президента (світова преса)

28 спроб союзників Трампа захистити президента – The Washington post

Схвалення Трампа зростає, у той час як підтримка імпічменту знижується – The Gallup

Посла США в Україні попросили «відійти в сторону» напередодні візиту Помпео – The Wall Street Journal

Американське видання The Washington Post на тлі голосування у Палаті представників за імпічмент Дональда Трампа, аналізує, хто протягом останніх трьох місяців став на захист президента. Автори нарахували 28 різних випадків, коли республіканці намагалися виправдати дії Трампа щодо України та розслідування імпічменту.

Серед найпопулярніших аргументів звучали заяви, що жодної розмови про «послугу за послугу» між Трампом та Володимиром Зеленським не було. Деякі республіканці, як наприклад­­­­­­­­ сенатор Рой Блант, переконані, що заклик Трампа щодо розслідування проти Джо Байдена був несерйозним. Але у статті нагадують, що протягом останніх чотирьох років Трамп та його союзники заперечили принаймні 15 різних заяв, пояснюючи, що це «був всього-на-всього сарказм». А, наприклад, республіканець Марк Медоуз взагалі не вважає Байдена політичним противником Трампа на передвиборчих перегонах.

Журналісти також наводять аргументи сенатора Джона Нілі Кеннеді, який вважає, що не лише Росія, але і Україна втручалася у вибори 2016 року. А республіканець Джим Джордан вважає доказом невинуватості Трампа те, що Україна визнала, що жодного тиску не було і вона взагалі не знала, що військову допомогу заблокували. Деякі республіканці в Конгресі переконані, що Трамп допомагав Україні навіть більше, ніж Барак Обама.

Дехто з них також запевняє, що демократи хотіли розпочати імпічмент, ще з моменту інавгурації Трампа. А на думку Кевіна Маккартні, лідера республіканської партії в Палаті представників, імпічмент Трампа – це державний заколот, пише видання.

Республіканці з Конгресу провели не менше 28 різних спроб захисту Трампа щодо України та імпічменту:

Американський інститут дослідження громадської думки The Gallup опублікував результати опитування щодо підтримки президента Трампа, процесу імпічменту та роботи Конгресу.

Посилаючись на власне дослідження, автори статті відзначають, що рейтинг схвалення роботи Дональда Трампа серед американців досяг 45%. Але американці все ще не дійшли згоди щодо того, чи варто усунути президента з посади.

Відсоток тих, хто підтримує цей законодавчий процес, дещо зменшився у порівнянні з опитуванням, що проводилось у жовтні, коли Палата представників розпочала процес імпічменту. Дослідження показують, що нині імпічмент підтримує 46% американців – це на 6 пунктів менше з моменту оголошення розслідування.

Опитування також показали, що одночасно з рейтингом Трампа виріс рейтинг Конгресу. Цілих 27% опитуваних схвалюють роботу Конгресу. Це відносно високі показники, вважають автори дослідження, оскільки за останні 10 років рейтинг Конгресу жодного разу не перевищив позначку 30%.

Результати серед республіканців та демократів практично не змінюються, у той час як незалежні політики, які є вирішальним фактором у голосуванні, стали більш позитивно налаштовані як до президента, так і до Конгресу та менш прихильними до процесу імпічменту, пишуть автори.

Рейтинг схвалення роботи президента Трампа, який нині складає 45%, збільшився на шість пунктів з тих пір, як восени Палата представників розпочала розслідування у справі щодо імпічмент проти нього:

У статті американського видання The Wall Street Journal розповідають, чому тимчасовий посол США в Україні Вільям Тейлор повинен покинути Київ до того, як столицю відвідає Державний секретар США Марк Помпео.

Автор нагадує читачам, що Тейлор був призначений тимчасовим повіреним у справах США в Україні після того, як Марі Йованович була відкликана з посади посла у травні 2019 року. Спочатку Помпео заявляв, що США буде рішуче підтримувати зусилля Тейлора щодо підтримки України. Однак пізніше, під час слухань стосовно імпічменту, Тейлор дав критичні свідчення проти Трампа.

Видання пише, що Марк Помпео має тісні зв'язки з президентом США, тому через «чутливість стосунків» між двома американськими посадовцями, дату від’їзду Тейлора з Києва призначили на 2 січня – на день раніше візиту Помпео.

Автор вважає, що це було зроблено задля того, щоб держсекретар США міг уникнути зустрічі та спільного фотографування з Тейлором. А поки адміністрація Трампа не призначила нового посла, найвищим посадовцем посольства США в Україні після від’їзду Тейлора буде Крістіна Квін, пише видання.

Помпео планує відвідати Україну 3-4 січня; посол США Вільям Тейлор отримав доручення покинути Київ безпосередньо перед візитом Помпео, щоб уникнути зустрічі та фотографування з ним: