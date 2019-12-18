Команда Трампа роздумує над кандидатурою посла для України (Світова преса)

Команда Трампа роздумує над кандидатурою посла для України – Politico

Позов до суду викликав питання стосовно ролі Ріка Перрі в енергетичному секторі України – Time

Роль українського прокурора в імпічменті Трампа – The New Yorker

Американський журнал Politico опублікував статтю з подробицями стосовно кандидатури на посаду посла в Україні. Ним може стати генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон, який зараз обіймає посаду директора Європейського центру досліджень безпеки в Німеччині. Видання пише, що президентові Трампу подобається кандидатура Дейтона, який у свою чергу висловив готовність узятися за роботу.

Іншим кандидатом на посаду автори називають американського дипломата Філіпа Рікера, виконувача обов’язків помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії. Рікер мав замінити Марі Йованович на посаді посла в Україні ще взимку 2018 року, але натомість тоді був тимчасово призначений Вільям Тейлор.

Автори статті пишуть, що чиновники в Києві та Вашингтоні сподіваються, що новий посол зможе стабілізувати відносини країн, які послабилися через розслідування імпічменту.

У статті також додають, що наразі немає єдиною думки щодо того, хто має стати наступним послом – політичний призначенець, чи представник Дипломатичної служби, як це було у випадку з Йованович. Дейтон, наприклад, як військовий офіцер у відставці, не має досвіду дипломата, тому його призначення буде схожим на випадок Південної Кореї, де Трамп призначив послом досвідченого адмірала ВМС. Однак, незважаючи на розбіжності в поглядах, у будь-якому випадку це має бути той, хто чітко виступає на підтримку Трампа, пише видання.

Генерал-лейтенант Кіт Дейтон, 40-річний армійський ветеран, який зараз обіймає посаду директора Європейського центру досліджень безпеки Джорджа Маршалла – головний претендент на заміну Йованович. Трампу Дейтон подобається, а генерал у відставці «готовий узятися на роботу»:

Американське видання Time повідомляє, що дочірня компанія «Нафтогазу» «Укргазвидобування» подала позов до Окружного адміністративного суду в Києві. Позов пов’язаний із рішенням уряду України видати американській фірмі-конкуренту Ukrainian Energy дозвіл на видобування нафти та газу у Варвинському родовищі, що на Чернігівщині. Генеральний директор Нафтогазу Андрій Коболєв переконаний, що їхня пропозиція була кращою, а рішення уряду було незаконне та упереджене, пишуть у виданні.

У статті засновника фірми Ukrainian Energy Майкла Блейзера пов’язують з колишнім міністром енергетики США Ріком Перрі, який залишив посаду на тлі справи про імпічмент президента Дональда Трампа. Автори нагадують, що Перрі був одним із «трьох аміґо» – високопоставлених американських чиновників, які керували політикою США в Україні.

У виданні також додають, що у травні Перрі передав президентові України Володимиру Зеленському список американців, які могли б консультувати уряд Зеленського щодо енергетичної політики, серед них був і Майкл Блейзер. Однак, будь-які звинувачення на свій рахунок Ukrainian Energy заперечує, а на думку Блейзера, позов «абсолютно необґрунтований».

Українська державна компанія «Нафтогаз» подає позов через нафтогазовий контракт, який виграв союзник колишнього міністра енергетики Ріка Перрі:

Видання The New Yorker продовжує тему імпічменту та публікує статтю про те, що особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані зізнався, що сприяв звільненню Марі Йованович із посади. На думку Джуліані, Йованович була перешкодою, яку «потрібно було прибрати геть», оскільки вона заважала йому отримати компромат щодо розслідування проти Джо Байдена напередодні президентських виборів 2020 року.

У справі проти Йованович головним союзником Джуліані став Юрій Луценко, який також мав складні стосунки з колишнім послом. У статті пишуть, що Луценко був не задоволений тим, що Йованович диктує йому умови, як потрібно працювати. Інформація, яку Луценко надав Джуліані, була пов’язана з банківськими записами, які підтвердили, що «Бурісма» платила Гантеру Байдену та його бізнес-партнерові за лобіювання інтересів Джо Байдена.

Колишнього прокурора України, чиє ім’я згадується на слуханнях частіше навіть, аніж ім’я Трампа, вважали одним із найперспективніших прозахідних політиків України. Після призначення Луценко намагався переконати своїх американських колег у тому, що він прихильник реформ, але незабаром США побачили в ньому співучасника корупційної системи, яку вони намагалися знищити, пише видання.

«Мені потрібно було прибрати геть Йованович. Вона збиралася ускладнити розслідування для всіх», – сказав Джуліані про свій план відсторонення американського посла в Україні: