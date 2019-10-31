Росія не виконує своїх зобов’язань у рамках Мінських угод – представник Держдепартаменту США

Виконувач обов’язків помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіп Рікер заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримку України у протидії агресії Росії, яка так і не виконує своїх зобов’язань у рамках Мінських угод про припинення вогню на Донбасі.

«Одне з найбільш очевидних місць, де якнайширше спостерігається російський ворожий вплив, – це Україна, Росія вторглась у країну, окупувала її і продовжує вести відкриту війну у східній частині України. Тисячі людей загинули. Росія взяла на себе зобов’язання в рамках мінського процесу, щоб знайти шлях поступу і не дотрималася цих планів», – сказав Філіп Рікер в коментарі Балканській службі Радіо Свобода.

За його словами, за такі дії російської влади «розплачуються» громадяни цієї країни.

«Такий злочинний вплив – це те, чого ми не хочемо бачити», – додав Рікер.

Росія окупувала Кримський півострів України в 2014 році і того ж року стала зброєю, навчанням та особовим складом підтримувати бойовиків на Донбасі. Хоча Кремль заперечує присутність російських військових на Донбасі, а анексію Криму називає «відновленням історичної справедливості».

За оцінками ООН, внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч людей.