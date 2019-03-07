Україною в Держдепартаменті буде опікуватись екс-заступник командувача сил США в Європі

Філіп Рікер, який на тепер обіймає посаду цивільного заступника командувача сил США в Європі, з 18 березня буде виконувати обов’язки помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії – цю посаду раніше обіймав Весc Мітчелл. Про це повідомив заступник прес-секретаря США Роберт Палладіно у спілкуванні з пресою цього тижня.

«Нам приємно повідомити, що посол Філіп Рікер повертається до Вашингтона наприкінці цього місяця. 18 березня він стане головним заступником помічника держсекретаря і в. о. помічника держсекретаря, який опікуватиметься Бюро у справах Європи та Євразії. Нині посол Рікер є дипломатом США і цивільним заступником командувача Європейського командування сил США в Європі, що розташоване в Штутгарті», – заявив Палладіно.

Наприкінці лютого Рікер відвідав Одесу і в складі американської делегації взяв участь у зустрічах високого рівня з нагоди прибуття в Україну есмінця Військово-морського флоту США «Дональд Кук». Про це йдеться на сайті Військово-морських сил США.

Рікер – досвідчений американський дипломат із великим досвідом роботи в Європі. Раніше Рікер очолював генеральне консульство США в Мілані, був заступником помічника держсекретаря з питань Балкан і Східної Європи, а також питань Голокосту. Він також був послом США в Північній Македонії і заступником речника Держдепартаменту.