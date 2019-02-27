Родичів військовополонених не встигли провести екскурсією по «Дональду Куку»

Екскурсію по кораблю «Дональд Кук» для родичів військовополонених відмінили через щільний графік та запізню заявку. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі Військово-морських сил України.

«Була ідея провести кораблем екскурсію для батьків і родичів наших військовополонених, але, на жаль, заявку подали пізно, а у корабля зараз щільний графік – він готується до походу. Тому «Дональд Кук» не зміг затриматися в Одесі та залишив порт за графіком, 27 лютого», – заявили в прес-службі.

Рішення не було пов’язано із акцією «Хто замовив Катю Гандзюк», наголосили представники ВМСУ.

Раніше одеські ЗМІ повідомляли, що зустріч родичів із командуванням американського корабля відмінили через дії близько десятка активістів – увечері 26 лютого вони провели на Одеському морському вокзалі акцію «Хто замовив Катю Гандзюк». Акція тривала кілька хвилин – одеські та київські активісти розгорнули плакати із надписами та підпалили кілька «фаєрів».

Після акції двоє активістів були затримані спецпризначенцями – саме так їх назвали в одеській поліції. Після надання пояснень та встановлення деталей правоохоронці відпустили активістів. Наразі невідомо про висунення їм офіційних обвинувачень чи підозри.

Вдень 26 лютого на корабель прибув президент Петро Порошенко із дружиною та інші українські посадовці. Також в цей день до Одеси прибула ціла низка американських та європейських дипломатів. Серед них були спецпредставник Державного департаменту з питань України Курт Волкер, посол США в Україні Марі Йованович, цивільний заступник головнокомандувача Об'єднаних сил США в Європі Філіп Рікер, заступник генерального секретаря Європейської Ради Жан-Крістоф Більярд, посол США в Євросоюзі Гордон Саундленд, віце-прем'єр-міністр Румунії Ані Бірхал, постійний представник Польщі в Євросоюзі Анджей Садос, представник офісу посла ЄС в Україні Яні Тавіаланті та інші. З української сторони в зустрічі крім президента взяли участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак та командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко.

Американський корабель «Дональд Кук» перебував в Одесі з 25 по 27 лютого.