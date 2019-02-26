Будь-чия військова присутність в Україні можлива лише за запрошенням – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що будь-чия військова присутність в Україні можлива лише за запрошенням, а сусіди України повинні поважати її територіальну цілісність. Про це Волкер сказав під час перебування в Одесі поблизу американського військового корабля «Дональд Кук», який пришвартувався в місті.

«Сьогоднішній візит до Одеси є ознакою нашої відданості справі безпеки, якої потребує Україна. «Дональд Кук» прибув до Одеського порту на запрошення українського уряду. Ми вдячні за запрошення, і я хотів би висловити сподівання, що сусіди України покажуть таку ж повагу до територіальної цілісності України. І військова присутність будь-кого тут, в Україні, буде тільки за запрошенням», – заявив Волкер.

Пояснюючи вибір місця зустрічі з президентом України та американськими і європейськими дипломатами в Одесі Волкер заявив: «У Києві такий величезний корабель важко пришвартувати».

Курт Волкер також наголосив, що США виступає за негайне звільнення українських моряків, захоплених російськими прикордонниками в листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Крім Курта Волкера, в Одесу приїхали посол США в Україні Марі Йованович, цивільний заступник головнокомандувача Об’єднаних сил США в Європі Філіп Рікер, заступник генсекретаря Європейської Ради Жан-Крістоф Більярд, посол США в Євросоюзі Гордон Саундленд, віце-прем’єр-міністр Румунії Ані Бірхал, постійний представник Польщі в Євросоюзі Анджей Садос та представник офісу посла ЄС в Україні Яні Тавіаланті. З української сторони в зустрічі взяли участь президент України Петро Порошенко, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр оборони Степан Полторак та командувач військово-морських сил України Ігор Воронченко.

Дипломати провели брифінг поблизу есмінця «Дональд Кук», що перебуватиме Одесі з 25 до 27 лютого на запрошення українського уряду.