Міністр енергетики США Рік Перрі залишає посаду

Рік Перрі залишає посаду міністра енергетики США. Про це він написав у твітері.

«Сьогодні я прощаюся з Міністерством енергетики. Для мене було честю і привілеєм усього життя служити міністром в адміністрації президента Дональда Трампа. Дякую моїй дружині, моїм дітям й американському народу за те, що дозволили мені служити», – написав Перрі в твітері.

Рік Перрі в жовтні оголосив, що піде у відставку до кінця року, на тлі справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Перрі очолював американську делегацію на інавгурації президента України Володимира Зеленського в травні.

За даними ЗМІ, міністр енергетики США тоді обговорював із українським президентом питання зміни менеджменту «Нафтогазу». І Перрі, і Зеленський заперечували цю інформацію.

Демократи в Палаті представників США викликали Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просили міністра надати документи, пов’язані з українською компанією «Нафтогаз», і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп говорив, що Перрі переконав його здійснити дзвінок 25 липня, який перебуває у центрі справи про імпічмент. У тій телефонній розмові Трамп закликав Україну розслідувати діяльність свого політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена та його сина, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Перрі відмовився свідчити в Конгресі в справі про імпічмент Трампа.