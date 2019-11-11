АР: Американці, чия компанія виграла конкурс на видобуток газу в Україні, – давні знайомі міністра енергетики США Перрі

Новинне агентство Аssociated Рress у новому дослідженні висвітлює зв’язки міністра енергетики США Ріка Перрі з Майклом Блейзером, співвласником українсько-американської інвестиційної компанії «Сігма Блейзер», і бізнесменом із Техасу Алексом Кранберґом.

Ці зв’язки привернули увагу АР після того, як Перрі порекомендував президентові України Володимирові Зеленському призначити Блейзера одним із радників українського президента з питань енергетики.

Також компанія, співзасновниками якої виступили фірми Блейзера і Кранберґа, в липні виграла конкурс на укладання угоди про розподіл вуглеводнів на українській ділянці «Варвинська».

Американські інвестори запропонували на мільйони доларів менше, ніж інший учасник конкурсу – дочірня компанія НАК «Нафтогаз» «Укргазвидобування». Але урядова комісія вирішила, що американська компанія має більше досвіду і краще фінансове забезпечення, мовиться в документах українського уряду, які отримало агентство.

Перрі знає Блейзера – американського бізнесмена родом із Харківської області – вже понад десять років, пише АР, нагадуючи, що на посаді губернатора Техасу Перрі призначив Блейзера в 2009 році до дорадчого органу. Блейзер також пожертвував 30000 доларів для виборчої кампанії Перрі, коли той змагався за посаду губернатора в 2010 році.

Агентство також наголошує на зв’язках Перрі з Кранберґом. Кранберґ є великим донором Республіканської партії і, зокрема, надавав у користування Перрі корпоративний літак протягом виборчої кампанії Перрі 2012 року, яка, втім, виявилась невдалою.

Коментуючи повідомлення про перемогу американської компанії в конкурсі, речниця Міністерства енергетики США зауважила агентству АР, що просування американських компаній – частина роботи Перрі. «Він не просував бізнес-інтереси однієї особи або компанії», – заявила Шейлін Гайнс.

Викладачка антикорупційного права американського університету Джорджа Вашингтона Джессіка Тілліпман також не побачила порушень закону у діях Перрі, навіть якщо він дійсно намагався впливати на іноземних посадовців із тим, щоб контракти отримали його друзі. «Нутром чую, це не злочин. Це просто гидко», – сказала вона агентству.

Майкл Блейзер також заперечив у коментарі АР, що Перрі допомагав його фірмі виграти конкурс в Україні. Процедура була конкурентною і прозорою, і, сказав він, «сподіваймося, стане прикладом того, як можна відкрити український енергоринок для нових інвестицій».

Еймі Флейкне, юристка компанії Кранберґа, заявила, що Перрі й інші посадовці США підтримували «справедливий, конкурентний процес із метою залучення іноземного капіталу й технологій у відсталий енергосектор України».

Рік Перрі, який у жовтні оголосив про своє рішення піти з посади міністра енергетики США, перебуваючи на посаді, активно просував справу зменшення залежності України і Європи від російських енергоресурсів.