Білий дім опублікував виклад першої розмови Трампа із Зеленським

Білий дім 15 листопада опублікував виклад першої розмови президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським. Розмова відбулася в квітні 2019 року, відразу після обрання Зеленського президентом України.

Текст був опублікований саме в час, коли в Палаті представників розпочалися чергові відкриті слухання з питання про імпічмент Трампа, якого підозрюють у тиску на Україну з метою нашкодити його політичним опонентам у США.

На початку розмови Трамп вітає Зеленського з перемогою на виборах, стверджуючи при цьому, що «знає багатьох людей в Україні», яким «подобається Зеленський», і які очікували, що він переможе. Обраний президент України дякує президенту США.

Зеленський запросив Трампа на свою інавгурацію і заявив, що для багатьох у його команді Трамп є прикладом. Президент США пообіцяв, що його країна буде представлена на інавгурації на дуже високому рівні (у підсумку делегацію США очолив на церемонії 20 травня міністр енергетики Рік Перрі).

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну, сказавши, що важко описати, наскільки доброзичливі її люди і як смачні страви української кухні. Трамп у відповідь нагадав про українських учасницях конкурсу Miss Universe і заявив: «Коли ви будете готові, я буду радий запросити вас до Білого дому. Нам потрібно багато обговорити, але ми завжди будемо на вашому боці».

Зеленський відповів, що приймає запрошення і практикуватиметься в англійській, щоб говорити з Трампом при зустрічі цією мовою. Трамп відповів, що шкодуж, що не може поговорити з Зеленським українською.

У цьому викладі не йдеться про Джо Байдена, його сина Гантера, компанію Burisma, заморожування військової допомоги Україні та інші питання, які опинилися в центрі розслідування щодо імпічменту Трампа.

Володимир Зеленський поки не отримав запрошення до Білого дому. Кілька свідків у справі про імпічмент стверджували, що умовою запрошення українського президента підлеглі Трампа називали відновлення в Україні розслідування щодо сина імовірного суперника Трампа на виборах2020 року Джо Байдена.

Документ, як і виклад раніше опублікованої розмови із Зеленським від 25 липня, містить позначення, що це не дослівний запис спілкування.