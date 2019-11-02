Міністр енергетики США відмовився свідчити в Конгресі в справі про імпічмент Трампа

Палата представників США викликала міністра енергетики Ріка Перрі на допит у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа, однак його відомство уже заявило, що міністр не прийде до Конгресу.

«Міністр не братиме участь у засекреченому допиті, де адвокату відомства заборонено бути присутнім», – заявила речниця відомства Шейлін Гінес.

Перрі викликали на допит до Конгресу 6 листопада.

Демократи в Палаті представників США уже викликали Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просили міністра надати документи, пов’язані з українською компанією «Нафтогаз», і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп говорив, що Перрі переконав його здійснити дзвінок 25 липня. У тій телефонній розмові Трамп закликав Україну розслідувати діяльність свого політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена та його сина, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Перрі очолював американську делегацію, яка прибула на інавгурацію президента України Володимира Зеленського в травні.

За даними ЗМІ, міністр енергетики США тоді обговорював із українським президентом питання зміни менеджменту «Нафтогазу». І Перрі, і Зеленський заперечували цю інформацію.

17 жовтня міністр енергетики Рік Перрі подав у відставку. Він залишить свою посаду до кінця року.