Міністр енергетики США відмовився свідчити в Конгресі в справі про імпічмент Трампа

Палата представників США викликала міністра енергетики Ріка Перрі на допит у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа, однак його відомство уже заявило, що міністр не прийде до Конгресу.
«Міністр не братиме участь у засекреченому допиті, де адвокату відомства заборонено бути присутнім», – заявила речниця відомства Шейлін Гінес.
Перрі викликали на допит до Конгресу 6 листопада.
Демократи в Палаті представників США уже викликали Перрі на допит у межах справи про імпічмент президента. Вони просили міністра надати документи, пов’язані з українською компанією «Нафтогаз», і розповісти про свою роль у телефонній розмові Трампа із президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп говорив, що Перрі переконав його здійснити дзвінок 25 липня. У тій телефонній розмові Трамп закликав Україну розслідувати діяльність свого політичного опонента з Демократичної партії Джо Байдена та його сина, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.
Перрі очолював американську делегацію, яка прибула на інавгурацію президента України Володимира Зеленського в травні.
За даними ЗМІ, міністр енергетики США тоді обговорював із українським президентом питання зміни менеджменту «Нафтогазу». І Перрі, і Зеленський заперечували цю інформацію.
17 жовтня міністр енергетики Рік Перрі подав у відставку. Він залишить свою посаду до кінця року.
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