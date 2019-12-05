«Повторив основні тези»: речниця Луценка розповіла, про що він говорив із Джуліані

Речниця Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила факт зустрічі колишнього генерального прокурора України із особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

«Юрій Луценко дійсно зустрічався з Рудольфом Джуліані для запису документального фільму. У розмові із близьким соратником президента США ексгенпрокурор Юрій Луценко повторив основні тези, вже неодноразово публічно висловлені в ряді інтерв’ю для вітчизняних та закордонних ЗМІ. Головна з них – посольство США в Україні заблокувало слідство про 7 мільярдів доларів організованого злочинного угруповання президента-втікача Януковича, які були розміщені в американському хедж-фонді», – повідомила Сарган на сторінці у Facebook.

Інших деталей зустрічі вона не уточнила.

4 грудня американські ЗМІ повідомили, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані перебуває в Києві. За даними The New York Times, напередодні в столиці Угорщини Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а в Києві має розмови з іншими колишніми співробітниками прокуратури – ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Крім того, 5 грудня стало відомо, що позафракційний народний депутат Андрій Деркач зустрівся Рудольфом Джуліані. Сам депутат заявив, що обговорив з колишнім мером Нью-Йорка його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзів України».