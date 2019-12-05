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05 грудня 2019, Київ 16:43
Новини | Політика

«Повторив основні тези»: речниця Луценка розповіла, про що він говорив із Джуліані

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко

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Речниця Юрія Луценка Лариса Сарган підтвердила факт зустрічі колишнього генерального прокурора України із особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

«Юрій Луценко дійсно зустрічався з Рудольфом Джуліані для запису документального фільму. У розмові із близьким соратником президента США ексгенпрокурор Юрій Луценко повторив основні тези, вже неодноразово публічно висловлені в ряді інтерв’ю для вітчизняних та закордонних ЗМІ. Головна з них – посольство США в Україні заблокувало слідство про 7 мільярдів доларів організованого злочинного угруповання президента-втікача Януковича, які були розміщені в американському хедж-фонді», – повідомила Сарган на сторінці у Facebook.

Інших деталей зустрічі вона не уточнила.

4 грудня американські ЗМІ повідомили, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані перебуває в Києві. За даними The New York Times, напередодні в столиці Угорщини Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а в Києві має розмови з іншими колишніми співробітниками прокуратури – ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

/**/ /**/ Джордж Кент у 2016 році
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Крім того, 5 грудня стало відомо, що позафракційний народний депутат Андрій Деркач зустрівся Рудольфом Джуліані. Сам депутат заявив, що обговорив з колишнім мером Нью-Йорка його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзів України».

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