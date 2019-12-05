Депутат Деркач заявив, що обговорив із Джуліані створення міжпарламентської групи «друзів України»

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив про зустріч із адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Він заявив, що обговорив з колишнім мером Нью-Йорка його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзів України».

«Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу ж зустрілися з ним з питання створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція». На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України», – розповів Деркач у Facebook.

Деркач – депутат шістьох скликань. У різні часи він представляв групу «Воля народу», Партію регіонів та Соціалістичну партію України.

4 грудня американські ЗМІ повідомили, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані перебуває в Києві. За даними The New York Times, напередодні в столиці Угорщини Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а в Києві має розмови з іншими колишніми співробітниками прокуратури – ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати підтвердження цієї інформації.