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05 грудня 2019, Київ 15:11
Новини | Політика

Депутат Деркач заявив, що обговорив із Джуліані створення міжпарламентської групи «друзів України»

Деркач – депутат шістьох скликань. У різні часи він представляв групу «Воля народу», Партію регіонів та Соціалістичну партію України

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач повідомив про зустріч із адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Він заявив, що обговорив з колишнім мером Нью-Йорка його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзів України».

«Рудольф Джуліані прилетів до Києва. Ми відразу ж зустрілися з ним з питання створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція». На жаль, наша країна опинилася в центрі скандалів щодо міжнародної корупції. Серед іншого йдеться і про факти неефективного використання коштів американських платників податків представниками державних органів України», – розповів Деркач у Facebook.

Деркач – депутат шістьох скликань. У різні часи він представляв групу «Воля народу», Партію регіонів та Соціалістичну партію України.

4 грудня американські ЗМІ повідомили, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані перебуває в Києві. За даними The New York Times, напередодні в столиці Угорщини Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а в Києві має розмови з іншими колишніми співробітниками прокуратури – ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати підтвердження цієї інформації.

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