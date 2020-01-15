Потенційно нові докази з’явилися напередодні розгляду справи Трампа в Сенаті

Напередодні голосування щодо того, чи передавати у Сенат статті про імпічмент президента Дональда Трампа, з’явилися потенційно нові докази.

Розслідувачі у питаннях імпічменту щодо президента США Дональда Трампа в Палаті представників США оприлюднили нові документи від Лева Парнаса, близького соратника особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Це – потенційно нові докази у судовому процесі у Сенаті, який розглядатиме, чи треба відсторонили чинного президента США від його посади.

Опубліковані 14 січня документи включають від руки написані записки, електронні листи та записи телефонних розмов.

Матеріали надіслав Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія), голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США. Вони включали додаток, в якому містяться ключові аспекти матеріалу, що стосуються процедури імпічменту.

В одній із записок, яку, за словами адвоката Парнаса, писав його підзахисний, ідеться: «Домагайтеся від Зеленського повідомлення про те, що справа Байдена буде розслідуватися».

У липні Трамп попросив президента України Володимира Зеленського розслідувати справи щодо свого потенційного конкурента на виборах Джо Байдена та його сина Гантера Байдена.

Гантер Байден обіймав посаду в управлінні української енергетичної фірми Burisma з 2014-го до минулого року.

Серед документів був раніше неоприлюднений лист від Джуліані до Зеленського з проханням про зустріч у середині травня.

«У ролі особистого радника президента Трампа і, маючи його згоду, я прошу зустрічі з вами у цей найближчий понеділок, 13 травня або у вівторок, 14 травня», – йдеться у листі Джуліані.

Парнас, визнаний невинним у порушенні федерального фінансування кампанії в окремій кримінальній справі, також намагався організувати зустріч Зеленського та Джуліані.

7 липня він написав Джуліані, що їде до Відня і «намагається привезти нам пана З.»

Український олігарх Фірташ

У листі Джуліані зазначено, що його на зустрічі буде супроводжувати адвокат Вікторія Тоенсінг. Вона та її чоловік, адвокат Джосеф ДіГенова, є лояльними союзниками Трампа, клієнтами яких був зокрема й український магнат Дмитро Фірташ.

Фірташ намагається запобігти його екстрадиції до США за звинуваченнями у хабарництві. Федеральні прокурори стверджують, що Парнас намагався приховати один мільйон доларів, які отримав від Фірташа.

Рукописні записки Парнаса, які не містять дати, були зроблені на канцелярських приладдях із готелю Ritz-Carlton у Відні, столиці Австрії.

У записках вказано, що адвокат Фірташа Ленні Дейвіс має бути звільнений та замінений на Тоесінг та ДіГенова. Стосовно подружжя адвокатів, у примітках також йдеться про те, що угоду слід укласти через один-три місяці.

У цій же примітці сказано, що Фірташ є «токсичним».

23 липня 2019 року Дейвіс подав документ до органів американської влади про те, що він більше не представляє Фірташа.

Стеження за Йованович

Документи також показують, що кандидат до Конгресу від Коннектикуту Роберт Гайд зневажає колишнього посла США в Україні Марі Йованович в його повідомленнях до Парнаса. Він звітував йому про інформацію щодо її місцеперебування та використання мобільних телефонів, що викликало занепокоєння щодо можливого стеження за нею.

У березні «пан Гайд надіслав серію текстових повідомлень, які дають змогу припустити, що за Йованович фізично стежили», йдеться в додатку до листа Шиффа.

Використовуючи грубу мову, Гайд дав вказівку Парнасу, що Йованович має бути відсторонена від посади.

У зашифрованому повідомленні Гайд написав Парнасу: «Вони готові допомогти, якщо ми/ви хочете ціну».

Він додав: «Думаю, ви можете зробити в Україні за гроші все, що завгодно... як мені казали».

Йованович, яку відкликали через місяць, у квітні, закликала до розслідування через ці повідомлення через свого адвоката.

На запитання CNN, чи пропонував Гайд завдати шкоди Йованович, Гайд відповів у текстовому повідомленні: «В жодному разі»

«Попередній огляд ... об’ємного запису даних, вилучених... підтверджує результати та докази, пов’язані зі схемою президента, яка була викладена у Звіті про розслідування щодо імпічменту Трампа та України, оприлюдненому Комітетом [розвідки Палати] 3 грудня», – йдеться у додатку до листа Шиффа.

Палата представників під керівництвом демократів у грудні звинуватила Трампа у зловживанні владою задля особистої вигоди, а також у перешкоджанні Конгресу.

Трамп заперечує звинувачення. Він назвав процедуру імпічменту «полюванням на відьом».

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що 15 січня законодавча палата «проголосує за передачу статей про імпічмент» до Сенату для судового розгляду і призначить менеджерів імпічменту.