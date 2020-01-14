Палата представників голосуватиме 15 січня за передачу статей щодо імпічменту Трампа у Сенат

Контрольована демократами Палата представників планує 15 січня провести голосування щодо того, чи передавати у Сенат статті про імпічмент президента Дональда Трампа, які можуть ініціювати тільки третій подібний процес в історії США.

«Американський народ заслуговує правди, а Конституція вимагає суду», – заявила 14 січня спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Лідер більшості у Сенаті республіканець Мітч Макконнел, у свою чергу, заявив, що судовий розгляд щодо імпічменту президента Дональда Трампа може розпочатися 21 січня.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.