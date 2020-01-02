Джуліані заявив, що готовий свідчити в справі про імпічмент Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив у коментарі ABC, що готовий свідчити в справі про імпічмент голови держави.

«Я буду давати свідчення, я буду проводити демонстрації. Я буду давати лекції. Я буду підбивати підсумки», – сказав Джуліані.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти цього.