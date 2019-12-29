Байден пояснив своє небажання брати участь у слуханнях про імпічмент Трампа

Колишній віце-президент США Джо Байден, який претендує на участь у виборах президента від Демократичної партії, заявив 28 грудня, що у республіканців в Сенаті США «немає правових підстав», щоб викликати його свідчити під час слухань щодо імпічменту нинішнього президента США Дональда Трампа.

Таким чином Байден уточнив свою позицію, висловлену ним 27 грудня в інтерв’ю газеті Des Moines Register. Тоді слова віце-президента викликали різку критику, повідомляє «Голос Америки».

«Я хочу пояснити те, про що я сказав раніше. За мої 40 років суспільного життя я завжди виконував законні накази, і за ті вісім років, що я був віце-президентом, мій офіс – на відміну від Дональда Трампа і Майка Пенса – співпрацював з законними запитами Конгресу в сфері нагляду», – написав Байден в своєму твітері.

«Але я не збираюся робити вигляд, що у республіканців є будь-які правові підстави направляти повістки для дачі мною показань на слуханнях щодо імпічменту», – додав колишній віце-президент.

27 грудня Байден в інтерв’ю газеті Des Moines Register (Айова) сказав, що він не буде підкорятися повісткам з Сенату, тому що, на його думку, це є тактикою, яку застосовує Трампом для відволікання уваги від правопорушень, допущених президентом.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти цього.