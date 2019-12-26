Тейлор: не думаю, що імпічмент «матиме тривалий шкідливий ефект» для відносин України та США

Процес імпічменту президента США Дональда Трампа може не «мати тривалого шкідливого ефекту» для відносин України та Сполучених Штатів, повідомив тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор під час розмови з низкою українських ЗМІ, передає KyivPost.

«Я не думаю, що це (імпічмент – ред.) матиме тривалий шкідливий ефект на відносини США та України. Я так кажу, тому що, незважаючи на всі удари і незважаючи на всі протиріччя, існує запас доброї волі та поваги до України в Сполучених Штатах і особливо у Вашингтоні», – сказав Тейлор.

Він нагадав, що за останні тижні Сполучені Штати запровадили санкції проти російського газопроводу «Північний потік – 2» та збільшили військову допомогу Україні з 250 до 300 мільйонів доларів.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти цього.