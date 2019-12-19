Як в Україні реагують на оголошення імпічменту Дональду Трампу

Який приклад показує Україні та усьому світу американська система демократії, провівши публічне розслідування в рамках процедури імпічменту президенту США Дональду Трампу? Які висновки мав би зробити український політикум з оголошення імпічменту президенту Трампу Палатою представників? Радіо Свобода зібрало реакції аналітиків-міжнародників та лідерів громадської думки.

Три місяці тривало розслідування щодо того, чи не порушував президент Дональд Трамп американського законодавства. Слухання у рамках розслідування проходили як публічно, так і за «зачиненими дверима». 18 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент президенту США, висунувши йому звинувачення у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу. Процес розслідування в рамках процедури імпічменту на цьому завершено. Далі має бути розгляд у Сенаті.

Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007–2009 років:

– Те, що відбулося, чітко дати сигнал українському політикуму, що не може бути жодних пріоритетів жодним політичним силам, якщо мова іде про американські політичні партії.

Україна має бути рівновіддалена від політичних сил США під час будь-яких політичних колізій. У цьому запорука успішної співпраці зі США – ключовою для безпеки України країною

Україна має бути рівновіддалена від усіх політичних сил США під час будь-яких політичних колізій. У цьому запорука успішної співпраці зі США – ключовою для безпеки України країною.

Український політикум немає жодного права втручатися у те, що американці вважають священним – право вибору.

Як тільки ми перетнемо цю «червону лінію» і почнемо прямо чи опосередковано комусь у чомусь симпатизувати чи допомагати – ми зазнаємо фіаско.

Щодо самих Сполучених Штатів, то, без сумніву, процес розслідування в рамках імпічменту чітко вказує, що там чудово діє система стримування і противаг, а також запобіжників проти узурпації влади. І це для України – як країни молодої демократії – є прекрасним прикладом і уроком.

Роман Безсмертний, колишній представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі:

В парламенті може чинитися, що завгодно, однак, суспільство має бути у виграші.

Демократія це, насамперед, дотримання процедур, доступність до інформації, права меншості.

Опозиція має бути патріотичною.

У владі не може бути ні священних корів, ні безвольних гвинтиків.

Регламенти діяльності вищих посадових осіб держави мають бути розроблені до дрібних деталей.

Все, що чиниться у владі, має захищати національні інтереси, насамперед.

Інституційно вся система має працювати на стійкість, безпеку, стабільність.

Без розвиненої політичної системи, а це партії, що готують кадри і несуть за них відповідальність, це постійна відкритість партій і влади перед суспільством, будувати сильну демократичну державу не є можливим.

Механізм стримування і противаг – це не лише слова, це Закон формування відповідальної влади.

Михайло Самусь, заступник директора з міжнародних питань Центру досліджень армії (CACDS):

Формування позитивного порядку денного на українському напрямку відповідає інтересам обох політичних таборів

– Вважаю, що цю ситуацію Україна має використати у своїх інтересах, вирішуючи питання посилення підтримки з боку США, в тому числі, у сфері безпеки та оборони. І для Трампа, і для демократів питання України є чутливим, а тому формування позитивного порядку денного на українському напрямку відповідає інтересам обох політичних таборів.

Україні залишається скористатися цим розкладом і максимально посилити свої позиції у стосунках зі США.

Призначення українського посла до Вашингтона має цьому сприяти.

Сергій Герасимчук, заступник голови правління «Ради зовнішньої політики «Українська призма»

– Імпічмент Трампу на підставі фактів так званого «Україногейту» засвідчив, що Києву дедалі важче буде дотримуватися нейтралітету у цій справі. Є підстави думати, що Сенат не підтримає оголошений Палатою представників імпічмент.

Однак, американський виборець все ж може сприйняти процес імпічменту як «повстання еліт» і відтак масово підтримати «свого хлопця» Трампа на наступних президентських виборах.

Українській дипломатії ще довго доведеться долати іміджеві втрати, яких зазнала наша держава в ході скандалу з Трампом

Для України – це означатиме, що в Білому домі на другий термін лишиться політик, у якого буде «осад» від дій окремих українських політиків, а українська тематика буде сприйматися як щось «токсичне».

Щоправда, є надія, що глобальні міркування безпеки переважать персональні образи Дональда Трампа, а відтак двопартійна підтримка України збережеться.

Проте українській дипломатії ще довго доведеться докладати зусиль для подолання іміджевих втрат, яких зазнала наша держава в ході скандалу з Трампом.

Віталій Устименко, одеський Центр спільних дій:

– Палата представників конгресу США оголосила імпічмент Трампу!

Вітаю найбільшу світову демократію із захистом свого титулу

Цього разу я вітаю найбільшу світову демократію із захистом свого титулу.

Переконаний, що це неймовірне щастя бути громадянином держави, де в реальності, повноцінно працюють демократичні інституції.

Ці дебати! О, боже, це блискуче...

Мрію про те, що колись і ми будемо здатні до цього.

В мене складається враження, що поки Україна не стане повноцінною правовою державою, завжди виступатиме в ролі причини грандіозних політичних катаклізмів...

«Стільки разів слово Ukraine, як цієї ночі, світ, мабуть, не чув ще ніколи.

Конгрес оголосив імпічмент Трампу. Слово за Сенатом», – написала Ольга Решетилова на своїй сторінці у мережі Facebook

Кирило Недря, учасник бойових дій, політолог:

– Це демократія у дії. Це демонстрація того, як працює система стримувань і противаг. Це підтвердження того, що принципи, закладені «батьками американської демократії» є все ж вищими, аніж влада, гроші, відомість чи ще щось!

Це урок, що є цінності, відхід від яких має наслідки

Для України, як і для усього світу, це має бути уроком – уроком того, що є цінності, відхід від яких призводить до такої реакції і має такі наслідки.

Особливо цікаво за цим спостерігати з країни, де зневага до цінностей стала нормою у політикумі і це призвело до війни.

Дональд Трамп став третім в історії США президентом – після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона – який був підданий імпічменту Палатою представників.

Результати голосування, яке відбулося увечері 18 грудня 2019 року, такі: 230 голосів проти 197 «за те, що Дональд Трамп «зловживав владою» і 229 голосів проти 198 «за» те, що Трамп перешкоджав Конгресу США.

Усі республіканці – однопартійці Дональда Трампа – голосували «проти» висунення звинувачень за обома статтями.

Двоє демократів – Петерсон з Міннесоти і Ван Дрю із Нью Джерсі – голосували «проти», разом із республіканцями. Ван Дрю оголосив, що має намір перейти до Республіканської партії США.

Демократ Голден зі штату Мен голосував «за» висунення звинувачення за першим пунктом, але «проти» щодо другого.

Демократка Тулса Габбард, яка домагається висунення своєї кандидатури в президенти, утрималася при голосуванні за обома пунктами обвинувачення.

Підтримав обидва пункти обвинувачення проти Дональда Трампа конгресмен Джастін Амаш. Він ще влітку оголосив, що підтримує імпічмент і виходить із Республіканської партії.

Демократи закликали спікера Палати представників Ненсі Пелосі не передавати офіційно обвинувальний висновок у Сенат доти, поки не затвердять правила судового процесу над Трампом, згідно з якими передбачене обов'язковий виклик і заслуховування свідків у суді. Вони висловлюють побоювання, що без свідків судовий процес у Сенаті може «перетворитися на фарс із виправдання президента Трампа».

Проти того, щоб викликати і заслуховувати свідків публічно виступив лідер республіканської більшості в Сенаті – Макконнелл.

Текст резолюції H.755 Палати представників США про імпічмент Трампу тут.

Прес-служба Білого дому прокоментувала підсумки голосування у Палаті представників, назвавши оголошення імпічменту президента Дональда Трампа «кульмінацією... одного з найганебніших політичних епізодів в історії нашої країни».

Речниця Білого дому Стефані Грішем заявила, що «протягом усього «фарсу з імпічментом» демократи відмовляли президентові в належних правах, які йому надає закон. Конгресмени «таємно провели розслідування у повній таємниці за зачиненими дверима, так що голова Адам Шифф і його політичні соратники могли вибірково зливати інформацію своїм партнерам в ЗМІ для просування брехливої інформаційної кампанії».

Президент Трамп «впевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належні правові процедури, які були проігноровані Палатою представників», додала Стефані Грішем. Глава держави, за її словами, готовий до наступних кроків і «впевнений в тому, що він буде повністю виправданий», – повідомляє Білий дім.

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