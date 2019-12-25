Україна – у топі світових фейкових новин. Найбільші «фейки» 2019 року

Margot Buff Відтоді, як термін «фейкові новини» увійшов у щоденний вжиток десь 2016 року, ми стали свідками дедалі більшого поширення неправдивої інформації і методів її розповсюдження. Цього року глядачам і читачам довелося пробиратися крізь підроблені відео, що видавалися за справжні, блоги, написаними анонімними «тролями», а також сумнівні теорії, в які вірили навіть у Білому домі США. І це не кажучи про численні повсякденні приклади помилкової або свідомо оманливої інформації в засобах інформації чи виступах політиків. Ось десять наочних прикладів кричущої дезінформації 2019 року. «Фейкові» новини на найвищому рівні: «Україна втручалася в американські вибори» Ця нічим не підтверджена теорія походить прямо з Білого дому. Президент США Дональд Трамп неодноразово твердив, ніби Україна причетна до кібератак, що мали на меті вплинути на вибори 2016 року, і здобула політично важливий сервер, що належить Демократичній партії. «Цей сервер, кажуть, зараз в Україні», – сказав Трамп під час липневої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні, як свідчить опублікований у США скорочений виклад тієї розмови. А 22 листопада в інтерв’ю телеканалові «Фокс ньюз» Трамп заявив: «А ви знаєте, що ФБР так і не отримала цей сервер… Чому його передали якійсь українській компанії? Чому?» Трамп мав на увазі компанію CrowdStrike, яка займається кібербезпекою і аналізувала сервери, зламані внаслідок кібернападів Демпартії 2016 року. Ця компанія базується в Каліфорнії, а не в Україні; її власник – натуралізовані американський громадянин, який ще дитиною емігрував із Росії і до України не має стосунку. CrowdStrike, зокрема, встановила, що кібератаки під час виборчої кампанії походили з Росії, а не з України.

Тож чому Трамп і його оточення наполягали на «українському втручанні»? Низка представників американської розвідки каже, що цю версію Білому дому підказали з Москви. «Це вигадана версія, яку розробили і розповсюджують російські спецслужби», – заявила член Ради національної безпеки Фіона Гілл в ході слухань про імпічмент в конгресі. Росія вже багато років намагається по суті звернути на Україну відповідальність за злами 2016 року, які вчинила сама Москва Три представники американської розвідки в інтерв’ю виданню «Нью-Йорк таймз» підтвердили ці свідчення Гілл. Газета наводить їхні слова, що «Росія вже багато років намагається по суті звернути на Україну відповідальність за злами 2016 року, які вчинила сама Москва». Чутки про «перевиховання» населення сходу України Російський телеканал лякав глядачів нібито планованими злочинами Києва проти цивільного населення в разі повернення контролю над територіями сходу України, що нині окуповані російськими гібридними силами. Модераторка державного телеканалу «Росія-1» Ольга Скабеєва показала нібито таємний план етичних і мовних чисток, складений українською владою.

«Якщо коротко, то відразу після отримання Києвом контролю над кордоном жителів Донбасу очікує зачистка, депортація і тотальна українізація, – каже Скабеєва. – Все дуже просто: говориш мовою – залишаєшся, не говориш – чемодан, вокзал, Росія, і це в найкращому разі. У гіршому – насильницьке переселення до Львова на перевиховання патріотам, бандерівцям. Такі справи». Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», і український проєкт StopFake.org наводять низку сайтів, що розповідають про нібито плани Києва щодо перевиховання і насильницького переселення російськомовного населення Донбасу. Більшість цих сайтів просепаратистські. Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив Радіо Свобода, що такого документа взагалі не існує. «Росія продовжує працювати «фейками», – сказав він. – Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Більшої дурості знайти складно було б». Фіктивний блог американського військового Американський командир назвав українських солдатів «ледачими халтурниками» з «низьким інтелектом». Вони погано освічені, жадібні, корумповані, нібито написав офіцер. Вони відмовляються вчити англійську і зазвичай ходять п’яні.

Насправді ці слова про українських військових написав невідомий «троль». Вони з’явилися в нібито особистому блозі підполковника Роберта Трейсі, командувача Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна в Яворові. Цей текст передрукували багато російських і українських сайтів, перш ніж його спростували в самій Об’єднаній групі, заявивши, що блог веде самозванець.

Сам блог, у якому, крім цього, було зовсім мало дописів, був швидко видалений. Речник Збройних сил України Богдан Сеник у коментарі Радіо Свобода назвав фіктивний блог провокацією. А вашингтонський дослідницький центр «Джеймстаунський фонд» написав: «Зміст і час здійснення цієї дезінформаційної операції впевнено наводить на думку про її кінцеву мету: зіпсувати американсько-українські відносини напередодні чергових переговорів у галузі безпеки». Ураган «фейкових» новин навколо Ґрети Тунберґ У 2019 році 16-річна шведка Ґрета Тунберґ дала новий поштовх рухові за довкілля, виступила в ООН і стала людиною року за версією журналу «Тайм». Водночас вона також стала об’єктом цькування в інтернеті і героїнею низки неправдивих тверджень.

За однією з таких теорій, Тунберґ – лише персонаж, якого грає молода актриса Естелла Рене; сайт Snopes це спростовує. Недоброзичливці часто називають Ґрету маріонеткою піар-кампанії або шведської влади. Проєкт Politifact спростував фотографії, на яких молода активістка нібито позує з бойовиком «Ісламської держави» або в обнімку з Джорджем Соросом. А ще була широко розповсюджена фотографія, що нібито зображує Тунберґ-золотошукачку в 1898 році. Це спричинило низку мемів на тему про те, що вона подорожує часом. Напади в інтернеті на активістку занадто численні, щоб можна було встановити їхнє єдине джерело, але принаймні одна неурядова організація спробувала визначити, які лобістські групи найбільше намагаються дискредитувати її. Сама Тунберґ написала в фейсбуці: «Щодня виникає принаймні одна нова конспірологічна теорія». Чутки про онкологічні захворювання через бомбардування НАТО У вересні Росія і Сербія підписали угоду про співпрацю в галузі дослідження і лікування раку. Здавалося б, ніякого ґрунту для скандалу. Але відразу кілька сербських таблоїдів написали, що в рамках цієї програми будуть вивчатися наслідки для здоров’я бомбардувань НАТО в 1999 році під час війни в тодішній Югославії.

Чутки були підживлені словами посла Росії в Сербії Олександра Боцана-Харченка. «Росія також готова працювати над вивченням наслідків бомбардувань НАТО, які більш ніж очевидні, коли йдеться про онкологічних пацієнтів», – навела його слова під час підписання угоди сербська газета «Бліц». Деякі сербські політики й активісти вимагають повноцінно дослідити довготривалі наслідки бомбардувань, особливо застосування боєприпасів, що містять збіднений уран. Але ніяких переконливих досліджень цього поки немає. У тексті самої російсько-сербської угоди, копію якої має Балканська служби Радіо Вільна Європа, немає ніяких згадок про воєнну кампанію НАТО 1999 року чи про будь-які дослідження її наслідків для здоров’я людей. Справа про язик, що заплітався У травні в соцмережах стало вірусним коротке відео зі спікером Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Ненсі Пелосі, на якому в неї, як видається, заплітається язик. Що це – сп’яніння, дія ліків, хвороба? Як виявилося, ніщо з переліченого. Відео було вповільнене, а тембр голосу змінений, що спотворило голос і рухи Пелосі.

Мільйони людей дивилися і поширювали копії цього відеоролика, що вперше з’явився на сторінці в фейсбуці з назвою Politics WatchDog. Коментатори називали Пелосі «п’яною як чіп». Традиційні засоби інформації викрили підробку, але соцмережа «Фейсбук» відмовилася видаляти її, заявивши: «У нас немає правила, яке вимагало б, щоб інформація, яку ви публікуєте в фейсбуці, мусила бути правдою». (До кінця року компанія запровадила правила і тепер може позначати підозрілі дописи як «неправдиву інформацію, виявлену незалежними фактчекерами). Сфальсифіковане відео викликало порівняння з набагато більш технологічно витонченою загрозою: відео, зроблені за технологією «deepfake», коли штучний інтелект дозволяє створювати реалістичне зображення практично будь-якої людини, яка говорить що завгодно. Але лише злегка оброблене відео з Пелосі показує, що для створення дискредитувальних підробок можна використовувати і простіші методи. «Воєнні злочини», що виявилися порно У травні, напередодні голосування в парламенті Косова про воєнні злочини Сербії, депутатка показала журналістам фотографію, на якій, за її словами, сербські солдати ґвалтують албанку. Але онлайн-пошук за цим зображенням виявив, що це був кадр із порнофільму, який, імовірно, є сценою «зґвалтування під час війни в Іраку». Цей інцидент обурив багатьох мешканців Косова. Дехто висловлював побоювання, що його можуть використати для дискредитації обґрунтованих звинувачень у сексуальному насильстві в перебігу Косовської війни 1998–1999 років. Офіційні джерела і неурядові організації кажуть, що близько 20 тисяч мешканців Косова, і жінок, і чоловіків, стали жертвами сексуального насильства з боку сербських військових. А коли спецпрокурори почали розслідування тверджень депутатки, сама депутатка Флора Бровіна сказала, що фотографію їй дав активіст, який стверджував, що зображена на ній жертва досі живе в Косові. Врешті Бровіна публічно вибачилася перед жертвами сексуального насильства і їхніми родинами і заявила, що визнає свою провину в тому, що не перевірила автентичність фотографії. Універсальні роботи Путіна Президент Росії Володимир Путін оглянув «російські військові роботи», створені курсантами Санкт-Петербурзького Суворовського училища, повідомило російське агентство «РІА Новості». На опублікованому відео показано, як президент захоплюється «винаходом» одного з курсантів.