ЗСУ назвали «фейком» блог американського військового про українських солдатів

Збройні сили України назвали «фейком» нібито блог американського підполковника Роберта Трейсі, де була критика на адресу українських солдатів.

Начальник управління зв’язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі Радіо Свобода, що цей блог – «вкид і провокація», яка розійшлася російськими й українськими ЗМІ.

Сеник додав, що раніше Трейсі – командир «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» – позитивно оцінював співпрацю з українськими військовими.

Англомовний блог із заголовком «Українські солдати – найслабше місце Яворівського навчального центру» був опублікований 23 серпня. У ньому Трейсі нібито звинувачує українських солдатів у незнанні англійської мови, ледарстві, жадібності, поголовному пияцтві, слабкій освіченості та корумпованості.

Зокрема, автор блогу пише: «Моїм інструкторам на заняттях часом потрібно залучати додатковий загін перекладачів. Але і це не завжди допомагає. Справа в тому, що вони не можуть повністю зрозуміти навіть одне одного! Тут навчається суміш людей різних національностей. Дехто з них розмовляє лише українською мовою, дехто – лише російською. Інші можуть спілкуватися лише румунською або угорською».

«Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна» наразі не реагувала не публікацію блогу.