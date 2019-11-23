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СМИ оккупированной территории уже пятый день живут фейком о «депортации народа Донбасса», которую якобы готовит Киев. Новость эта и в начале выглядела абсурдной, а на днях ее для Радио Донбасс.Реалии даже опроверг секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Но деятели группировок «ЛДНР» комментируют новость как настоящую, их каналы изготовили о ней сюжеты и даже – опрашивали удивленных дончан на улицах!

Переселение в западные регионы Украины, криминальное преследование или депортация в Россию – таким фейком о планах Украины в отношении Донбасса пугают жителей ОРДЛО российские гибридные силы. Это далеко не первый фейк, придуманный российской пропагандой – но уж очень необычный. Первой его озвучила в телешоу Ольга Скабеева, а спустя 4 дня его не распространял только ленивый представитель группировок «Л/ДНР».

Говоришь на «мове», остаешься. Не говоришь – насильственное переселение



«Если коротко, то сразу после получения Киевом контроля над границей, жителей Донбасса ожидает зачистка. Депортация и тотальная украинизация. Все очень просто – говоришь на мове, остаешься. Не говоришь – чемодан, вокзал, Россия. Это в лучшем случае. В худшем – насильственное переселение во Львов на перевоспитание к патриотам, бандеровцам. Такие дела», – заявила Скабеева в эфире телеканала «Россия-1».

«Насильственная депортация», «геноцид населения Донбасса», «Киеву нужны земли, а не люди», «единственный наш путь – интеграция с Россией» – все это отголоски фейка о том, что украинский Совет нацбезопасности и обороны разработал план «депортации народа Донбасса». Якобы СНБО предлагает переселить часть населения ОРДЛО в центральные и западные регионы Украины «на перевоспитание», а остальных ждет либо отъезд в Россию, либо криминальное преследование. Псевдодокумент появился в анонимном телеграмм-канале – и пошел «в работу».

Свои заявления сделали лидеры группировок, депутаты так называемых «народных советов», чиновники среднего звена и псевдомилиционеры. Суть всех заявлений сводится к одному – Украина, несмотря на смену руководства, продолжает свою политику по уничтожению Донбасса, поэтому региону нужно интегрироваться с Россией. В формулировках спикеры группировок особо не стесняются.

Подобные планы характеризуют новую власть в Киеве как фашистскую



«Подобные планы характеризуют новую власть в Киеве как фашистскую. А меры по переселению жителей республик, в том числе принудительное выдворение с территории Донбасса, как вопиющее. Даже во время активных боевых действий 2014 года боевики вооруженных формирований Украины не применяли подобной тактики», – заявил представителя так называемого «МВД ДНР» Александр Бойко.

Не хочу в концентрационный лагерь – житель Донецка

Лишенные возможности получать альтернативную информацию, некоторые жители ОРДЛО стали в это верить. Чем вновь воспользовались подконтрольные группировкам СМИ, выдавая в эфир так называемые опросы местных жителей.

У меня муж – инвалид 1й группы. Он без ног. И у него онкология. Куда я с ним поеду?



«У меня муж – инвалид 1й группы. Он без ног. И у него онкология. Куда я с ним поеду? Кому я нужна? Да и запасов у нас нет. Мне просто жаль Зеленского. Он глупый, что влез в это болото», – отвечает одна из жительниц Донецка.

«Я думаю, не допустит ни РФ, ни наше правительство. Это глупости. Устрашают людей», – считает еще одна жительница Донецка.

«Не хочу в концентрационный лагерь. Там плохо кормят и могут расстрелять», – ответил житель Донецка.

Большей глупости найти было сложно – Алексей Данилов

Никаких подобных документов в совете национальной безопасности и обороны нет. Это – придуманный Россией фейк, ответил на вопрос Радио Донбасс.Реалии секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Россия продолжает работать фейками



«Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая указана в этом «документе». Россия продолжает работать фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большей глупости найти сложно было бы», – рассказал Алексей Данилов.

Но, как всегда, опровергать вранье сложнее, чем его распространять. Поиск только в российской соцсети Вконтакте выдает с полсотни постов о готовящейся Киевом «депортации».