У США наполягають на допиті свідків у Сенаті через нові документи про затримку допомоги Україні

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявляє, що оприлюднене листування про затримку американської військової допомоги Україні підкреслює необхідність допиту свідків у судовому розгляді справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенаті.

Як випливає з електронних листів, отриманих за рішенням суду американською неурядовою організацією Center for Public Integrity (СРІ), Пентагон отримав першу офіційну вказівку зупинити надання Україні військової допомоги через півтори години після телефонної розмови президентів США й України 25 липня.

У документах на 146 сторінках, наводиться листування посадовців Пентагону і Служби бюджету та управління Білого дому щодо надання оборонної допомоги Україні.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну тиск із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Минулого тижня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти цього.