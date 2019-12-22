У Білому домі непокоїлись, що затримка допомоги Україні може порушувати закон США – CPI

Вказівка президента США Дональда Трампа припинити надання оборонної допомоги Україні цього літа стала одним із чинників, що спонукав до оголошення імпічменту Трампа в Палаті представників Конгресу США. Свідки в справі про імпічмент заявляли, що припинення надання допомоги послабляло Україну в протистоянні агресії Росії.

Нові документи, отримані американською неурядовою організацією Center for Public Integrity (СРІ), можуть свідчити, що в Білому домі вважали, що припинення порушує закон США «Про контроль затримок» (Impoundment Act). Цей закон було ухвалено після скандалу навколо можливого імпічменту президента США Річарда Ніксона, щоб захистити повноваження Конгресу в бюджетній сфері. За законом, президент не може проігнорувати рішення Конгресу про виділення коштів, і для того, щоб не виділити кошти або спрямувати їх на інші потреби, необхідна згода Конгресу.

У документах на 146 сторінках, які в п’ятницю отримала неурядова організація CPI за рішенням суду на основі захисту права на доступ до публічної інформації, наводиться листування посадовців Пентагону і Служби бюджету та управління Білого дому щодо надання оборонної допомоги Україні.

Велику частину тексту в документах було закрито чорнилами, що ускладнює встановлення деталей, зауважили в CPI, але наголосили на наявності великої кількості свідчень, що підтверджують стурбованість посадовців Білого дому правомірністю рішення. Зокрема, в листуванні посадовці обговорюють нестачу пояснень затримки допомоги, а також утаємниченість процесу.

Зокрема, про вказівку про затримання допомоги в день, коли Дональд Трамп розмовляв із українським президентом Володимиром Зеленським, свідчить електронне повідомлення посадовця Білого дому Майка Даффі.

«На підставі вказівок, які я отримав у світлі планів адміністрації переглянути допомогу Україні, включаючи Ініціативу з оборонної безпеки України, будь ласка, утримайтесь від будь-яких подальших асигнувань Міністерства оборони до надання інструкцій у рамках цього процесу», – писав Даффі в Пентагон 25 липня.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і експосадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування імпічменту президента.

Сенді під час слухань заявив, що висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним сумнівом. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов із посади в Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося про те, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп свавільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні, а також через те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

Деякі коментатори від республіканців вважають аргумент про правову сумнівність затримки надуманим, адже затримка відбулась у рамках одного бюджетного року, а затвердження змін у бюджеті Конгресом вимагається, якщо кошти не виділяються взагалі або вони перерозподіляються між програмами.

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