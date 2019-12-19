Лідер республіканської більшості у Сенаті США розкритикував рішення Палати представників щодо імпічменту Трампу

Лідер сенаторів-республіканців Мітч Макконнелл засудив результати голосування щодо імпічменту у Палаті представників Конгресу США, назвавши рішення «несправедливим» і заявивши, що воно створює «токсичний» прецедент. Про це повідомляє «Голос Америки».

Макконнелл звинуватив спікера Палати представників Ненсі Пелосі у тому, що вона боїться «посилати результат їх неякісної роботи у Сенат», оскільки та у середу відмовилася уточнити, коли статті імпічменту будуть спрямовані сенаторам для проведення розгляду. Поки статті не будуть передані, процес початися не може.

За словами Макконнелла, створюється враження, що демократи починають сумніватися, чи хочуть вони проведення судового процесу щодо імпічменту у Сенаті.

Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Імпічмент оголошений за двома представленими демократами статтями обвинувачення – у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну тиск із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Імпічменту, який закінчився б відстороненням обраного президента від влади, в американській історії ще не було: Річард Ніксон, щодо якого процес імпічменту було розпочато після Вотергейтського скандалу, пішов у відставку під загрозою звільнення з посади до формального голосування.