Facebook закрив кількасот сторінок ботів, що постили меми про імпічмент Трампа

Facebook виявив і припинив масштабну пропагандистську кампанію у соціальних мережах із використанням десятків осіб, генерованих комп'ютером, повідомляє корпорація на своєму сайті 20 грудня.

За цими даними, були закриті 610 акаунтів, 89 сторінок і 156 груп у фейсбуці і 72 аккаунта в інстаграмі. Частина з них використовувала фотографії, згенеровані штучним інтелектом. За оцінками Facebook, на організацію і просування кампанії витратили близько 9 мільйонів доларів.

«Сторінки адміністраторів та власників облікових записів зазвичай публікували меми та інший вміст про політичні новини США та проблеми, включаючи імпічмент, консервативну ідеологію, політичних кандидатів, вибори, торгівлю, сімейні цінності та свободу віросповідання», – йдеться у повідомленні і наголошується, що згадані сторінки закрили не через контент, а через поведінку з використанням ботів.

Розслідування Facebook показало, що кампанія була організована базується в США Epoch Media Group і фізичних осіб у В'єтнамі.

Epoch Media Group видає газету The Epoch Times, де публікуються матеріали на підтримку релігійного вчення Фалунгун, забороненого в Китаї.

Epoch Media Group заперечує, що має стосунок до цієї кампанії.