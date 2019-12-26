Політиком року в Україні став Володимир Зеленський – опитування

Політиком року, що минає, став президент України Володимир Зеленський. Як свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» і «Центру Разумкова», так вважають 46% респондентів.

За даними дослідження, п’ятий президент України Петро Порошенко є політиком року для 7,5% (проти 16% минулого року), лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і лідер партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко мають по 3%, Віктор Медведчук – 2%.

Водночас головною політичною подією року було визнано вибори – парламентські та президентські (58%), звільнення полонених – 8%, «нормандська зустріч» – 5%, отримання томосу, розведення сил на Донбасі, впровадження ринку землі – 2%.

Головною політичною подією 2019 року в світі опитані назвали «нормандську зустріч» (23%), імпічмент президент США Дональда Трампа – 6%, війна в Сирії, «Брекзит», протести «жовтих жилетів» у Франції – 2%. Жодної події не зміг вказати 51% респондентів.

Дослідження з 13 до 18 грудня поточного року проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей, було питано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Днями соціологічна група «Рейтинг» повідомила, що, за даними її дослідження, майже половина українців (48%) назвали головною подією року звільнення моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року, а також інших політв’язнів.