Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 грудня 2019, Київ 12:20
Новини | Суспільство

Політиком року в Україні став Володимир Зеленський – опитування

Президент України Володимир Зеленський на подвір’ї Єлисейського палацу перед «нормандською зустріччю»

Дивитись коментарі

Політиком року, що минає, став президент України Володимир Зеленський. Як свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» і «Центру Разумкова», так вважають 46% респондентів.

За даними дослідження, п’ятий президент України Петро Порошенко є політиком року для 7,5% (проти 16% минулого року), лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і лідер партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко мають по 3%, Віктор Медведчук – 2%.

Водночас головною політичною подією року було визнано вибори – парламентські та президентські (58%), звільнення полонених – 8%, «нормандська зустріч» – 5%, отримання томосу, розведення сил на Донбасі, впровадження ринку землі – 2%.

Головною політичною подією 2019 року в світі опитані назвали «нормандську зустріч» (23%), імпічмент президент США Дональда Трампа – 6%, війна в Сирії, «Брекзит», протести «жовтих жилетів» у Франції – 2%. Жодної події не зміг вказати 51% респондентів.

Дослідження з 13 до 18 грудня поточного року проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей, було питано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Один зі звільнених моряків В'ячеслав Зінченко, зустріч у Києві, 7 вересня
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Українці назвали головні події року – опитування

Днями соціологічна група «Рейтинг» повідомила, що, за даними її дослідження, майже половина українців (48%) назвали головною подією року звільнення моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року, а також інших політв’язнів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG