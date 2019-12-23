Українці назвали головні події року – опитування

Майже половина українців (48%), які взяли участь в опитуванні в середині грудня 2019 року, назвали головною подією року звільнення моряків, захоплених Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року, а також інших політв'язнів. Про це повідомляє група «Рейтинг» у звіті за підсумками соціологічного опитування.



На другому місці за значимістю для українців опинилися вибори президента, які назвали найважливішою подією 44% респондентів, на третьому – відновлення переговорів у «нормандському форматі» (21%).



У соцопитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старше, загалом 2500 осіб. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном проживання та типом поселення. Похибка репрезентативності не перевищує 2%.



Опитування проводилося у форматі особистого інтерв’ю в період із 13 до 17 грудня 2019 року.