Майже половина львів’ян позитивно ставляться до святкування Різдва 25 грудня – соцопитування

Близько 43% львів’ян позитивно ставляться до святкування Різдва 25 грудня, ще майже 28% опитаних – нейтрально. Відповідні дані соціологічного опитування оприлюднила агенція «Фама» у Львові.

Згідно з опитуванням, близько 30% ідею перенесення дати Різдва з 7 січня на 25 грудня оцінюють негативно.

Найбільш позитивно налаштовані святкувати Різдво 25 грудня люди віком від 31 до 60 років, молодь до цієї ініціативи байдужа.

Найчисельніше підтримують зміну церковного календаря вірні Українській греко-католицькій церкві. Таких, за результатами опитування, 49%. Найбільш негативні до такого задуму православні вірні Московського патріархату.

На сьогодні понад 80% львів’ян святкують Різдво 7 січня, 3% – 25 грудня. У багатьох родинах у Львові Різдво святкують двічі, бо є змішані родини або ж хтось із членів сім’ї перейшов на новий стиль, а таких є близько 14% респондентів. 2,5% львів’ян, за даними опитування, Різдво не святкують.

Також це опитування, яке охопило понад 400 львів’ян, показує, що релігійні люди, які відвідують Церкву, більше підтримують зміну дати святкування Різдва.

14 гружня предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ може перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться вірні. І зауважив, що особливо це стосується вірян західного регіону, які поки не готові до перенесення дати святкування Різдва.

За його словами, Православна церква України готова й надалі вести просвітницьку роботу, поки не побачить, що абсолютна більшість православних християн готові до зміни календаря.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.