Росіяни і переобрання Трампа. Навіщо хакери зламали сайт української компанії Burisma?

Хакери російської військової розвідки (ГРУ) здійснили атаку на українську енергетичну компанію Burisma, що фігурує у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомили експерти з кібербезпеки компанії Area 1 Security, а також світові медіа. Є підозра, що російські хакери отримали доступ до серверів компанії ​Burisma​ і заволоділи інформацією з них. Для чого це Росії?

Каліфорнійська компанія Area 1 Security у своєму звіті, опубілкованому 13 січня 2020 року, повідомила про хакерську атаку російської військової розвідки на сервери української енергетичної кампанії Burisma. Це – саме та компанія, яка перебуває у центрі справи про імпічмент Дональда Трампа. Оскільки, нібито, президент США хотів, щоб президент України зробив публічну заяву про початок розслідування щодо Burisma​ в обмін на надання військової допомоги. Колишнім членом ради директорів компанії є Гантер Байден – син Джо Байдена, потенційного конкурента Трампа на президентських виборах.​

Area 1 Security стверджує, що хакери за допомогою фішингової атаки отримали дані облікових записів електронних пошт працівників компанії Burisma, а потім через них проникли до серверів та викрали звідти інформацію. Відбулося це на початку листопада 2019 року.

Що саме шукали?

Кінцева мета російських хакерів, які отримали доступ до серверів, поки залишається незрозумілою, так само як і те, що саме вони намагалися знайти.

Є припущення, що метою було нанести шкоди Байдену напередодні виборів.

Фішингова тактика нагадує ту, яку використовували напередодні президентських виборів у США у 2016 році проти серверів Національного комітету Демократичної партії, які допомогли отримати доступ до листування тодішнього конкурента Трампа Гілларі Клінтон.

«Знову ж таки, вони викрадають дані облікових записів електронних пошт, і ми можемо припустити, що це повтор російського втручання у минулі вибори», – цитує співзасновника Area 1 Орена Фалковіца американська газета The New York Times, яка першою опублікувала новину про хакерську атаку.

У самій Burisma ситуацію не коментують.

Російської офіційної реакції наразі теж немає.

«Burisma не говорить. Член ради Карина Злочевська, донька президента української компанії, тільки-но сказала мені по телефону, що вона не зацікавлена у тому, щоб коментувати звіти NYT та AP про хакерську атаку з боку російських військових хакерів», – повідомляє журналіст Радіо Свобода Кріс Міллер.

Сценарій 2016 року

«Тепер ми знаємо, що президент Росії Володимир Путін також розглядає Джо Байдена у якості загрози», – цитує NYT Ендрю Бейтса, речника кампанії Байдена.

«Це можуть бути найважливіші новини дня. Росія могла «злити» електронні листи Burisma, і підкинути підроблені листи, щоб потім завдати шкоди Байдену, якщо його номінують від демократів. Знову й знову сценарій 2016 року», – написав у своєму твіттері американський репортер Маршал Коен, який займався висвітленням розслідувань щодо російського втручання у вибори в США, а згодом, процедури імпічменту.

Burisma, Трамп та імпічмент

Burisma Group – одна з найбільших в Україні приватних компаній з видобутку газу, яка перебуває в центрі уваги американської політики.

Гантер Байден працював у раді директорів цієї компанії у період між 2014 та 2019 роками. Байдена найняли у часи, коли його батько Джо Байден був віце-президентом США в адміністрації Обами і очолював політику щодо України. Джо Байден сприяв звільненню генерального прокурора України Віктора Шокіна, пов’язаного тоді з розслідуванням справ Burisma.

У Трампа стверджували, що Байден сприяв усуненню генпрокурора, як раз коли той розслідував справи щодо компанії, де працював його син.

Українські прокурори, антикорупційні активісти та західні лідери запевняли, що насправді Шокін був найбільшою перешкодою на шляху того розслідування.

Неназваний співробітник спецслужб США у вересні поскаржився на те, що Трамп нібито чинив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той сприяв розслідуванню «корупційних» справ Гантера. Тоді почалося розслідування про можливість імпічменту, яке зрештою закінчилося оголошенням імпічменту 19 січня. Трамп звинувачення про тиск відкидає.

Особистий адвокат Руді Джуліані займається пошуком доказів щодо Burisma, і часто заявляє про те, що зміг знайти порушення. Так, наприклад, у грудні 2019 року Джуліані, говорячи про українського ексгенпрокурора Віктора Шокіна вказав на «документи, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

Жодних доказів того, що Байден намагався якось сприяти справам свого сина в Україні, наразі немає.

Росіяни, здається, долучилися до «полювання» Джуліані, йдеться в статті газети The New York Times.

Розслідування щодо діяльності компанії Burisma в Україні стосуються часів ще до того, як Гантер Байден приєднався до керівництва.

Втручання Росії у вибори

У березні 2019 роки команда американського спецпрокурора Роберта Мюллера завершила дворічну роботу над звітом про втручання Росії в президентські вибори 2016 року у США.

Розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли.

Комітет Сенату США з розвідки 25 липня оприлюднив доповідь про втручання Росії в президентські вибори у США в 2016 році.

Доповідь Сенату, як і звіт Мюллера, містить висновок, що втручання Росії у внутрішньополітичні процеси США в 2016 році не є ізольованим явищем і що Кремль продовжує свою підривну діяльність і зараз, маючи на меті вплив на президентські вибори 2020 року.

Директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рейв в інтерв’ю ABC News загрозою для президентських виборів 2020 року в США Рей назвав Росію. «Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу», – скакав директор ФБР.

Джо Байден може стати головним суперником Трампу на наступних президентських виборах у США, які мають відбутися у 2020 році.