ГПУ заявляє про розширення підозри власнику «Бурісми» Злочевському

Підозру власнику компанії «Бурісма» (Burisma), колишньому міністрові екології Миколі Злочевському розширили, додавши статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

При цьому, за його словами, розслідування знову призупинене з огляду на розшук Злочевського.

«Провадження щодо Злочевського було зупинене через розшук останнього. Потім провадження було відновлене, змінена підозра йому, і провадження знову зупинене. Фактично нічого не відбулося, окрім розширення підозри пану Злочевському», – сказав Рябошапка.

Генпрокурор також додав, що проти компанії «Бурісма» кримінальної справи немає. Він також заявив, що не зустрічався і не спілкувався з представниками інших держав з приводу розслідування кримінальних проваджень щодо цієї компанії.

«Є 13 кейсів, в яких фігурує колишній міністр екології Злочевський. У деяких із цих кейсів зустрічається слово, яким позначається назва компанії. Ще в деяких із цих кейсів зустрічаються слова, які є ім’ям тієї людини, про яку ви говорили (йшлося про Гантера Байдена, сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена, що обіймав посаду у раді директорів «Бурісми» – ред.). Що буде далі з цими кейсами – їх буде передано за підслідністю. Деякі – до НАБУ, деякі, можливо, до ДБР, деякі, можливо, і до СБУ: пов’язані з фінансуванням тероризму або терористичними актами», – сказав генпрокурор України.

Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова в 2010-2012 роках.

Наприкінці 2014 року він виїхав з України. ГПУ оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній.

Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group». У ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

На початку лютого 2018 року Микола Злочевський, за повідомленнями медіа, відвідав Україну, вирішив питання, пов’язані з його бізнесом, після чого повернувся за кордон.

У жовтні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ «проводить аудит проваджень» щодо компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден – син колишнього віцепрезидента США і потенційного кандидата у президенти Сполучених Штатів Джо Байдена.