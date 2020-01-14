Російські хакери зламали ресурси компанії Burisma зі справи про імпічмент Трампа – експерти

Хакери російської військової розвідки зламали ресурси української енергетичної компанії Burisma зі справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, повідомили у своєму звіті експерти з кібербезпеки каліфорнійської компанії Area 1 Security. Хакери почали свою діяльність на початку листопада 2019 року.

Експерти дійшли висновку, що внаслідок фішингової кампанії хакери отримали дані облікових записів електронних пошт співробітників Burisma.

Наразі невідомо, чи вдалося хакерам заволодіти внутрішніми даними компанії або її філій і якою була кінцева мета російських розвідників.

У період 2014-2019 років у раді директорів Burisma працював Гантер Байден, син колишнього віцепрезидента США та потенційного опонента Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байдена.

Компанія Area 1 Security пов’язало інцидент з іншою фішинговою кампанією – проти студії «Квартал 95», яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Видання The New York Times пише, що атака сталася в новорічний вечір і, «схоже, мала на меті розкопування електронного листування» колишнього керівника компанії Івана Баканова, який у травні 2019 року став першим заступником голови Служби безпеки України, а згодом – і головою СБУ. Журналісти не уточнюють, чи є дані про причетність російських хакерів до цього кібернападу.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні 2019 року, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. Оскільки для відсторонення потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду.

Демократи наполягають на виступі свідків у Сенаті, республіканці виступають проти цього.