У серпні ІМІ зафіксував 29 випадків порушень свободи слова: побиття, кібератаки, погрози

Проект «Барометр свободи слова» Інституту масової інформації зафіксував 29 випадків порушень прав журналістів у серпні

Із них 17 стосуються побиття співробітників медіа. Зокрема, такі випадки зафіксували на Донеччині, Харківщині, у Чернігові та Вінниці.

«Серйозної кібератаки на ефірний сервер зазнала Чорноморська ТРК. Співробітники СБУ встановили, що кібератака була спрямована на блокування і виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервного копіювання та запасних інструментів. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії і вивели систему з ладу.Також кібератаки зазнали два видання – «Новое время» і Depo.ua. Хакери зламали їхні сайти та розмістили недостовірну інформацію щодо Збройних сил України», – мовиться у повідомленні на сайті організації.

Як констатують експерти проекту, кількість побиттів і кібератак зросла удвічі, порівняно з попереднім місяцем.

Також ІМІ зафіксував цього місяця по три випадки погроз та обмеження доступу до публічної інформації, два випадки непрямого тиску, по одному випадку обшуку та цензури.

Як повідомляється, від початку року, за даними моніторингу, в Україні сталися один випадок убивства співробітника медіа, 73 випадки перешкоджання, 25 випадків погроз, 16 випадків побиття, 12 випадків кібератак та шість випадків цензури.