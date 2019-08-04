Чорноморська телерадіокомпанія заявляє про зупинку мовлення через кібератаку

На ефірний сервер Чорноморської телерадіокомпанії, яка після анексії Криму Росією переїхала на материкову Україну і мовить із Києва, була здійснена кібератака. Як йдеться в повідомленні на сайті телеканалу, це сталося ввечері 3 серпня.

За повідомленням, одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, так само як і всі резервні копії й запасні інструменти, що вказує на те, що атака була попередньо підготовлена. Це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня, кажуть на телеканалі.

«Ми пов'язуємо атаку з професійною діяльністю телерадіокомпанії, в тому числі з висвітленням теми російсько-української війни і вибудовуванням мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України – жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни», – сказав президент Чорноморської телерадіокомпанії Євген Каленський.

Чорноморська телерадіокомпанія створена в грудні 1993 року, здійснювала мовлення в Криму на ефірних аналогових частотах (сьогодні на них мовить російський державний телеканал «Россия 24» – ред.). Після анексії Криму Росією переїхала до Києва, звідки веде супутникове мовлення.