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01 лютого 2020, Київ 08:54
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Клімкін: Путін і Лавров зверталися до мене тільки на «Ви»

Клімкін: Путін і Лавров зверталися до мене тільки на «Ви»
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Чому Україна може зазнати катастрофи у відносинах зі США? Чи не вбачає він своєї провини за минулорічний конфлікт із президентом Володимиром Зеленським? Чого чекати від українського курсу Росії, якщо Владислава Суркова витіснить у тінь Дмитро Козак? Як вплине на Україну транзит путінської влади? Яким особистим досвідом він може поділитися від переговорів із Сергієм Лавровим та Володимиром Путіним? У які пастки господар Кремля може затягти Зеленського під час перемов із ним? Чим закінчився інцидент, коли на одному із засідань глава МВС Арсен Аваков жбурнув склянку в тодішнього керівника Одещини Михайла Саакашвілі? Про це міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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