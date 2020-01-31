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31 січня 2020, Київ 22:18
Новини | Політика

Офіс Помпео заявляє, що санкції проти Росії не знімуть без миру на Донбасі і за окупованого Криму

Держсекретар США Майк Помпео, Київ, 31 січня 2020 року

Сполучені Штати Америки зберігатимуть свої санкції проти Росії, доки не припиниться російська агресія проти України, заявила речниця Держдепартаменту США Морґан Ортаґус в перебігу візиту держсекретаря США Майка Помпео до України.

«Сьогодні ми вшанували пам’ять тих, хто загинув в результаті російської агресії в Україні. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії доти, доки вона не візьме на себе зобов’язання щодо миру на Донбасі і не припинить окупацію Криму», – написала Ортаґус у твіттері.

Вона ще раз підкреслила слова, які раніше сьогодні сказав сам Майк Помпео: «Санкції проти Росії залишатимуться чинними допоки вчинки, що призвели до цих трагічних смертей, не припиняться».

Про це Помпео сказав, зокрема, коли відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну» у Києві.

Держсекретар США Майк Помпео провів в Україні 31 січня низку зустрічей під час свого візиту, зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, провів зустрічі із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, а також із міністром оборони Андрієм Загороднюком, представниками духовенства, дипломатами.

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