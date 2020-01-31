Офіс Помпео заявляє, що санкції проти Росії не знімуть без миру на Донбасі і за окупованого Криму

Сполучені Штати Америки зберігатимуть свої санкції проти Росії, доки не припиниться російська агресія проти України, заявила речниця Держдепартаменту США Морґан Ортаґус в перебігу візиту держсекретаря США Майка Помпео до України.

«Сьогодні ми вшанували пам’ять тих, хто загинув в результаті російської агресії в Україні. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії доти, доки вона не візьме на себе зобов’язання щодо миру на Донбасі і не припинить окупацію Криму», – написала Ортаґус у твіттері.

Вона ще раз підкреслила слова, які раніше сьогодні сказав сам Майк Помпео: «Санкції проти Росії залишатимуться чинними допоки вчинки, що призвели до цих трагічних смертей, не припиняться».

Про це Помпео сказав, зокрема, коли відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну» у Києві.

Держсекретар США Майк Помпео провів в Україні 31 січня низку зустрічей під час свого візиту, зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, провів зустрічі із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, а також із міністром оборони Андрієм Загороднюком, представниками духовенства, дипломатами.