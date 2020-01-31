Помпео зустрівся з керівниками МЗС і Міноборони – говорили про безпеку, інвестиції та реформи

Державний секретар США Майк Помпео в перебігу свого візиту до України провів зустрічі із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, а також із міністром оборони Андрієм Загороднюком, передають пресслужби обох відомств у п’ятницю.

Повідомляється, що голова українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко сказав Майку Помпео про зацікавленість України у залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях.

«Помпео у ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі, практичним підтвердженням чому стало запровадження США 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються окремих фізичних осіб та компаній в Криму. Поряд із цим американська сторона наголосила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні», – йдеться в повідомленні МЗС.

Водночас в Міністерстві оборони заявили, що профільний міністр Андрій Загороднюк на зустрічі з Майком Помпео «наголосив на важливості допомоги Україні з боку Сполучених Штатів у сфері оборони, яка цього року становитиме до 300 мільйонів доларів».

«Також під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні. Українська сторона поінформувала американських колег про перебіг операції Об’єднаних сил на сході України. Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором», – передає пресслужба українського оборонного відомства.

Майк Помпео прибув до Києва 30 січня 2020 року. Він раніше 31 січня відвідав меморіал «Стіна пам’яті загиблих за Україну», а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.